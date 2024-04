Eugen Trică și-a făcut praf elevii după remiza cu FC Voluntari: ”Dacă vor în Liga 2, să meargă în Liga 2!”

Eugen Trică s-a declarat dezamăgit de elevii săi la finalul meciului. Antrenorul oltenilor a spus că jucătorii nu au respectat indicațiile sale de la pauza meciului și a tras un semnal de alarmă.

Eugen Trică: ”Dacă vor în Liga 2, să meargă în Liga 2!”

Trică susține că la felul în care s-a prezentat echipa în meciul cu FC Voluntari, FCU Craiova ar merita să ajungă în Liga 2.

”Explicațiile sunt simple. Am început meciul foarte bine, am dominat adversarul, am recuperat foarte repede mingea. Astăzi am dat cu piciorul unei șanse extraordinare. Echipa adversă a jucat în inferioritate numerică, vine pauza, vorbesc cu ei că trebuie să scoatem mingea la margine. Au făcut asta vreo 10 minute, apoi au luat-o cu mingea în zona centrală.

Mai departe vine inteligența jucătorului. Eu dacă le spun ceva la pauză și ei nu respectă, înseamnă că e foarte grav. Ne merităm soarta, eu am avut o discuție și i-am întrebat dacă sunt conștienți de ocazia ratată, practic s-a jucat rămânerea în prima ligă. Dacă își doresc să meargă la Liga 2, să meargă la Liga 2”, a spus Eugen Trică la finalul meciului.

Clasamentul din play-out-ul Superligii României