După un play-out cu doar două victorii, două remize și cinci înfrângeri, Chindia își va juca viitorul la baraj, unde va întâlni Concordia Chiajna sau Unirea Slobozia, în funcție de rezultatele din ultima etapă a play-off-ului din Liga 2.

Emil Săndoi, anunț despre următorul sezon la Chindia

Din sezonul următor, după trei ani în care a jucat numai în deplasare, Chindia ar urma să evolueze acasă, la Târgoviște, spune Emil Săndoi, care nu poate oferi mai multe detalii în momentul de față despre lucrările de la arenă.

"Eu am înțeles că în campionatul următor (n.r - va juca Chindia acasă). Acum nu pot să vă spun exact, dacă la început sau la sfârșit. Nu am de unde să știu, nu depinde de noi și nici nu știu dacă depinde de persoanele implicate.

Probabil sunt probleme financiare, am înțeles că Primăria îl construiește din fonduri proprii, probabil și de aceea durează foarte mult,

Și eu mă simt frustrat. Dacă am fi jucat pe teren propriu, ar fi fost altceva pentru jucători, pentru grup, pentru toată lumea, dar asta e situația. Poate așa sunt eu, ghinionist. Am fost la Craiova, jucam pe Extensiv și ne antrenam pe la țară. La FC Argeș, n-am avut drept de promovare. La Târgoviște chiar am spus că nu cred că apuc să joc pe stadionul nou.", a spus Emil Săndoi, la emisiunea Ora Exactă în Sport, de la Pro Arena.

Întrebat despre viitorul său la Chindia, Săndoi a spus că se concentrează moment doar la baraj, urmând ca o decizie să fie luată ulterior.

"Nu știu să vă spun acum. Acum sunt setat pe problemele pe care le avem. Sper din tot sufletul să lăsăm o imagine bună în aceste două meciuri, să nu mai avem ghinioane. În afară de golurile cu Clinceni și Mediaș, avem doar două goluri marcate", a mai spus Săndoi.

Emil Săndoi a fost numit antrenor la Chindia Târgoviște în iulie 2020, iar în sezonul trecut a reușit să câștige play-out-ul, terminând pe locul 7.