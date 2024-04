Elias Charalambous, prima reacție după FCSB - Rapid 2-2. Cum a răspuns la cea mai grea întrebare

FCSB rămâne cu șanse mari pentru a cuceri titlul și după egalul din meciul cu Rapid. Elias Charalambous, antrenorul gazdelor, a început cu un trident ofensiv format din Octavian Popescu, David Miculescu și Florinel Coman.

La pauză, antrenorul cipriot l-a schimbat pe Miculescu cu Alexandru Băluță, care a și înscris golul egalizator, 2-2. La finalul meciului Charalambous a fost întrebat dacă l-a înlocuit pe atacantul arădean pentru că a ratat o ocazie mare de a înscrie. Cipriotul a replicat surprinzător.

"Noi nu schimbăm jucătorii pentru că ratează ocazii. Obiectivul e campionatul și toată lumea vrea să-l cucerească.

Vreau să le spun suporterilor un mare mulțumesc. Cât mai curând vrem să-i facem fericiți", a declarat Charalambous, la finalul partidei FCSB - Rapid 2-2.

„Am început foarte bine meciul, am reuşit să marcăm. Din nefericire, am primit două goluri foarte devreme în meci, când încercam să îl dăm pe al doilea. Am controlat jocul în ambele reprize. Am încercat să înscriem şi al treilea gol, ca să câştigăm meciu, dar nu am reuşit", a mai spus Charalambous.

În clasament, FCSB este lider, cu 45 de puncte, iar Rapid e pe locul 5, cu 29 de puncte.

FCSB - Rapid 2-2

FCSB: Târnovanu - V. Creţu, Ngezana, Chiricheş (Dawa 42), Radunovic – Lixandru (Alhassan 77), Ad. Şut, Olaru - Oct. Popescu (Radaslavescu 77), Miculescu (Al. Băluţă 46), Fl. Coman. ANTRENOR: Elias Charalambous

RAPID: Aioani - Braun, Săpunaru, P. Iacob, Borza – Hromada (Emmers 51), Oaidă, Hasani (Burmaz 71) – E. Krasniqi, A. Rrahmani, Petrila (Funsho Bamgboye 71). ANTRENOR: Bogdan Lobonţ

Cartonaşe galbene: Fl. Coman 42, V. Creţu 79, Olaru 90+2, Radunovic 90+2 / Oaidă 20, Hromada 29, P. Iacob 37, Funsho Bamgboye 82, Braun 90+2, A. Rrahmani 90+2

Arbitri: Marcel Bîrsan - George Florin Neacşu, Imre-Laszlo Bucsi - George Cătălin Găman

Arbitri VAR: Radu Petrescu – Marius Badea

Au marcat: Darius Olaru (10), Alexandru Băluţă (57), respectiv Ermal Krasniqi (12), Albion Rrahmani (16).