"Te ascunzi, te văd!". Gigi Becali, discurs furibund la adresa unui jucător după FCSB - Rapid 2-2

FCSB, care a mai făcut un pas spre titlul de campioană, a deschis scorul prin Darius Olaru (10), cu un şut la colţul scurt. Rapid a întors scorul în decurs de cinci minute, prin golurile semnate de Ermal Krasniqi (12), cu un şut la colţul scurt, şi Albion Rrahmani (16), cu o lovitură de cap.

FCSB, care a dominat autoritar repriza secundă, a egalat prin Alexandru Băluţă (57), la şutul-centrare al lui Risto Radunovic.

Gigi Becali, supărat pe David Miculescu și Octavian Popescu

Patronul de la FCSB a intervenit în direct la TV și a vorbit despre evoluția echipei în meciul cu Rapid, explicând care au fost jucătorii care nu i-au plăcut, cu accent pentru prestația lui David Miculescu.

"Jucătorii care nu au mingea, eu am o mentalitate pe care nu am auzit-o la niciun specialist. Eu sunt amator. Când nu ai mingea sau când mingea nu vine la tine, cred eu, că te ascunzi. Ai o problemă atunci, eu cred că ți-e frică. Ori ești bărbat. Încă zic că am găsesc atacantul, dar îl scot să-l trec prin foc. Ți-e frică de minge, nu ești fotbalist. Scrie undeva: "Bărbăție, bărbăție, curaj!". Cum să dai cu capul pe lângă poartă din 2m?. Eu îl călesc acum, ca el să prindă putere. Tot discursul pentru el l-am făcut.

Pe Tavi de ce l-am scos? A început să-i fie frică de minge în a doua repriză. Nu am mai auzit numele. Fiind obosit a zis să-i fie frică de minge. Mai bine să mă ascund de ea. Eu vă văd când te ascunzi de minge. Te ascunzi, te văd!", a spus Gigi Becali, la Prima Sport.