Antrenorul celor de la FCSB a fost întrebat, printre altele, despre colaborarea cu Thomas Neubert, preparatorul fizic al echipei, unul dintre cei mai importanți oameni din staff-ul tehnic al vicecampioanei.

Charalambous a avut doar cuvinte de laudă la adresa germanului care a contribuit decisiv la câștigarea titlurilor din 2013 și 2014, atunci când a făcut parte din staff-ul lui Laurențiu Reghecampf.

Elias Charalambous: ”E un tip foarte bun. E mereu pozitiv”

„E un tip foarte bun. E mereu pozitiv. Tot staff-ul e așa. Sunt foarte fericit să-i am alături de mine. Am nevoie de ajutorul lor. Nu pot face nimic singur. Lucrăm ca o echipă. (n.r. te-a surprins cu ceva?) Îmi place să primesc idei de la toți. Nu cred că există un antrenor în lume care nu are nevoie de staff-ul său”, a spus Elias Charalambous.

Etapa trecută a fost perfectă pentru vicecampioana României, care a profitat de pașii greșiți făcuți de echipele care se bat la locurile fruntașe și a câștigat pe terenul lui Sepsi, scor 2-1.

Chiar dacă a rămas tot pe locul trei, FCSB s-a apropiat la trei puncte de primul loc, ocupat de Farul Constanța, și la un singur punct de rivala CFR Cluj, care ocupă locul doi.