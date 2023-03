El e antrenorul care l-a refuzat pe Gigi Becali: ”De două ori s-a întâmplat”

În urma rezultatelor bune pe care vicecampioana le-a avut cu Mihai Pintilii la ”cârma” echipei, este greu de crezut că Gigi Becali va dori să aducă un antrenor care să controleze totul la echipă.

Nici Ilie Poernaru, fostul antrenor de la UTA Arad, Academica Clinceni și Gaz Metan, nu deține licență PRO, dar spune că a fost ofertat de două ori de Gigi Becali pentru a prelua FCSB.

Ilie Poenaru a fost ofertat de FCSB!

"De două ori s-a întâmplat. A fost prima dată atunci când am evitat retrogradarea și apoi în al doilea an. Am simțit că nu este momentul. Mie îmi place să fiu implicat într-un proiect și nu am vrut să dau curs unei alte oferte, cu toate că Steaua e Steaua sau FCSB e FCSB.

Sunt echipe despre care se spune că nu trebuie să le refuzi. Echipe ca FCSB, CFR, Craiova și mai nou Rapid, Farul, nu se refuză. Chiar înainte să plec la Mediaș, a fost discuția cu Dinamo, care era în situația în care era. Crede-mă că oarecum m-am gândit că e Dinamo și am avut o părere de rău că nu m-am dus. Sunt cluburi care te atrag", a spus Ilie Poenaru, la podcastul VictoryCup.

VIDEO - Interviu cu Gigi Becali

Gigi Becali: ”Noi respectăm regulamentul, dar facem după Burchel?”

Întrebat despre viitorul antrenor de la FCSB, Gigi Becali s-a lansat într-un nou atac la Burchel, șeful Școlii de Fotbal din România, și la Răzvan Burleanu, președintele FRF.

„De ce să vină? Noi respectăm regulamentul, dar ce facem, mă, facem după Burchel? Dă el banii? De ce să plătesc la fiecare meci. Nu plătesc, mă, nicio amendă, mă duc la comisii și mă duc la TAS să vedem cum e. Păi cum e în Franța, mă? Păi, ce, mă, după ce că aveți fotbal de doi lei, de rahat, și după ce că puneți VAR, nu aveți cap? Nu vedeți 11 metri clar, cum să mai fac eu ce zic ei?”, a spus Becali.