Ce diferență de la un sezon la altul pentru Dinamo! Anul trecut, cu „filosoful“ Ovidiu Burcă, eroul promovării, formația din Ștefan cel Mare arăta groaznic în Superliga noastră. A trebuit să vină croatul Kopic și să facă o muncă temeinică pentru ca roș-albii să-și păstreze, mai întâi, locul în prima ligă, iar apoi să facă un sezon 2024-2025 excelent până în momentul de față.

Duminică, Dinamo a înregistrat încă un succes uriaș, 1-0 cu Petrolul în deplasare. Rezultatul a confirmat impresia că, în actuala stagiune, bucureștenii au șanse foarte bune de a juca în play-off. După 17 runde, Dinamo ocupă locul 3, cu 28 de puncte, la doar 2 puncte de liderul Universitatea Cluj. Iar atmosfera e excelentă în cadrul lotului, după cum a lăsat de înțeles și bulgarul Milanov în cadrul interviului său de după meciul de la Ploiești.

„Am meritat să câștigăm. A fost cel mai bun meci pe care l-am făcut în deplasare. Totuși, ar fi trebuit să <<omorâm>> jocul mai devreme. Suntem o echipă bună. Ne ajutăm reciproc. Clasamentul arată foarte bine pentru noi. Dar e un campionat puternic. Suntem în zona de play-off și sper să rămânem aici. În România, mă simt ca acasă. Avem o echipă foarte bună. Îi doresc o recuperare rapidă pentru portarul nostru, Golubovic. Dar, la ce am văzut astăzi la Roșca, am avut impresia că are 100 de meciuri deja în prima ligă“, a spus mjilocașul bulgar de 32 de ani.