Unicul gol al partidei a fost marcat în minutul 31 de Astrit Selmani, însă diferența de pe tabelă putea fi mult mai mare fără intervențiile spectaculoase ale lui Lukas Zima.

Andrei Nicolescu a lăudat transferul lui Lukas Zima la FCSB

Andrei Nicolescu a făcut o declarație inedită după victoria obținută de Dinamo în fața Petrolului. Administratorul special al ”Câinilor Roșii” a ținut să îi felicite pe cei de la FCSB pentru transferul lui Lukas Zima, portarul celor de la Petrolul, care în luna ianuarie va face pasul la gruparea roș-albastră.

”O victorie foarte importantă pentru bătălia la play-off. Vreau să îl felicit pe portarul echipei gazde (n.r. Lukas Zima), de fapt vreau să o felicit pe FCSB. Nici nu a început mercato, dar cred că au făcut un transfer extraordinar.

Cred că dacă nu era într-o formă atât de bună, scorul era altul. Am controlat meciul de la un cap la altul. Am avut ceva emoții, pentru că la final au venit cu centrări lungi, dar cred că am arătat un joc solid.

Dacă reușeam să înscriem din acele multe ocazii pe care le-am avut, meciul era mult mai ușor și mai repede tranșat. Este dovada că ceea ce vrem să construim este realizabil”, a spus Andrei Nicolescu la finalul jocului.

Cine este Lukas Zima



Lukas Zima s-a născut pe 9 ianuarie 1994 și și-a început cariera de fotbalist profesionist în Italia, unde a debutat pentru Reggiana într-un meci câștigat cu 2-0 împotriva celor de la Como. Drumul său fotbalistic a fost unul plin de transferuri și experiențe în diverse campionate europene.



În iulie 2011, Zima a părăsit echipa de juniori a Slaviei Praga pentru a se alătura academiei clubului italian Genoa. După doi ani petrecuți la echipa de tineret a clubului, în 2013, a făcut pasul către echipa de seniori a lui Genoa.



În următorii ani, portarul ceh a fost împrumutat la mai multe echipe din Italia pentru a-și dezvolta abilitățile și a acumula experiență. În ianuarie 2014, a fost împrumutat la Reggiana, revenind la Genoa la sfârșitul sezonului.



În 2014-2016, Zima a avut mai multe împrumuturi succesive la Unione Venezia, Mantova și Perugia. În vara lui 2018, Zima a fost împrumutat la Livorno, echipă din Serie B, care a activat opțiunea de cumpărare în vara anului următor.

După ce a jucat pentru Livorno până în 2020, a revenit la Genoa, de această dată cu un transfer liber de contract. Apoi, în 2021, a semnat un contract pe doi ani cu echipa olandeză VVV-Venlo. După expirarea acordului, Zima a fost transferat gratuit la Petrolul Ploiești în vara anului 2023.



Transferul său la FCSB reprezintă o nouă etapă din cariera sa, portarul ceh aducându-și experiența acumulată în Italia, Olanda și România pentru a ajuta campioana en-titre să își atingă obiectivele propuse la începutul noului sezon.