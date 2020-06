EXCLUSIV | Edi Iordanescu poate antrena o forta a Greciei, dupa ce a plecat de la Medias! 

Iordanescu jr. este liber de contract, dupa ce a refuzat prelungirea contractului cu Gaz Metan Medias.

Edi Iordanescu nu si-a mai prelungit intelegerea cu Gaz Metan Medias, scadenta in iunie 2020, desi a calificat echipa in premiera in play-off-ul Ligii 1, motivand ca oficialii clubului nu au gasit solutii pentru rezolvarea problemelor financiare si nici are o strategie ambitioasa pentru sezonul urmator. „Pana in acest moment, nu s-a putut construi un buget si o strategie pentru sezonul viitor, iar eu nu pot sa imi asum obiective importante fara a ma baza pe lucruri clare. Am asteptat mai bine de 2-3 saptamani si din pacate rezolvarile nu au venit. Niciodata nu voi accepta mediocritatea si pentru mine o noua provocare la Medias ar fi insemnat un buget si un plan pentru atacarea cupelor europene”, a declarat antrenorul.

PANATHINAIKOS TRECE PRINTR-O CRIZA PRELUNGITA DE REZULTATE

Desi s-a vorbit de posibilitate ca Iordanescu jr. sa ajunga la Astra, FCSB sau Craiova, se pare ca acesta ar avea pe masa oferte tentante din punct de vedere financiar din zona Golfului Persic, acolo unde tatal sau le-a antrenat, timp de patru sezoane, pe Al Hilal Riyadh, Al Ain Abu Dhabi si Al Ittihad Jeddah. Insa, cea mai tentanta este posibilitatea de a prelua pe Panathinaikos Atena, unul dintre granzii fotbalului grec. PAO este antrenata de fostul international grec Georgios Donis, fost jucator al clubului intre 1991 si 1996, dar cauta un manager cu care sa faca pasul urmator catre revenirea in topul fotbalului grecesc si doreste sa revina in grupele Champions League.

„Verzii” au in palmares 20 de titluri nationale si 18 Cupe ale Greciei, o finala si trei semifinale de Cupa Campionilor Europeni / Champions League (ultima in 1995) si o finala de Cupa Intercontinentala, dar in ultimele sezoane au trecut prin mari probleme financiare si schimbari de actionariat, asa ca nu au mai castigat titlul din 2010 si Cupa Greciei din 2014. In ultimele doua editii, echipa s-a clasat pe locurile 11 si 8 in Super League si a fost eliminata in „16”-imile de finala ale Cupei Greciei, pierzand serios teren in fata rivalelor Olympiakos Pireu, AEK Atena sau PAOK Salonic. In acest moment, Panathinaikos ocupa pozitia a patra in play-off, la 22 de puncte distanta de liderul Olympiakos si la 8 puncte de locul secund (PAOK), ultimul care duce in Champions League, si a fost eliminata de PAOK, in sferturile de finala ale Cupei Greciei.

POATE CAPITALIZA REZULTATELE BUNE ALE LUI RAZVAN LUCESCU

Clubul este detinut de armatorul Giannis Alafouzos, care mai detine televiziunea Skai TV si ziarul Kathimerini, si de "Panathinaikos Alliance", o asociatie a fanilor. Lotul echipei este cotat la 18.9 milioane de euro, vedetele lui PAO fiind italianul Federico Macheda, norvegianul Ghayas Zahid, suedezul Mattias Johansson, columbianul Juan Jose Perea, argentinianul Emanuel Insua si grecii Sokratis Dioudis, Achilleas Poungouras, Christos Donis, Tasos Chatzigiovanis, Giannis Bouzoukis si Dimitris Kourbelis.

Edi Iordanescu este pe lista scurta a conducerii pentru sezonul urmator, beneficiind de faptul ca un alt antrenor roman din aceeasi generatie si tot fiul unui alt mare antrenor roman, Razvan Lucescu, a avut rezultate foarte bune cu Skoda Xanthi (finala Cupa Greciei) si cu PAOK Salonic (1 titlu si 1 loc secund in campionat, doua trofee Cupa Greciei). O decizie de inlocuire a antrenorului Donis se va lua in aceasta luna, daca echipa nu prinde unul din primele doua locuri, care duce in Champions League, lucru foarte probabil.

TATAL A FOST SELECTIONERUL GRECIEI, FIUL A JUCAT LA O ECHIPA DIN ATENA

Nu ar fi prima intalnire a familiei Iordaneascu cu fotbalul grec. Anghel Iordanescu a jucat la OFI Creta, intre 1982 si 1984, antrenand ulterior pe Anorthosis Famagusta (1990-1992), echipa din partea greaca a Ciprului, care joaca in orasul Larnaca, dupa invazia turca a insulei, in 1974. Intre 1998 si 1999, el a fost selectionerul Greciei, pe care nu a reusit insa sa o califice la Euro 2000, dintr-o grupa din care Norvegia s-a calificat direct si Slovenia a mers la baraj (s-a calificat si ea, dupa 2-1 si 1-1 cu Ucraina), din postura de ocupanta a pozitiei secunde, cu doua puncte mai mult decat reprezentativa elena. “Generalul” vorbeste fluent limba greaca si este considerat de presa locala ca unul dintre antrenorii ce au contribuit la formarea echipei, care a castigat Euro 2004, in mandatul sau debutand Nikopolidis, Venetidis, Basinas, Katergiannakis, Fyssas, Lakis si Karagounis, componenti ai lotului, care s-a impus la turneul final din Portugalia. De asemenea, Edi Iordanescu a evoluat la Panionios Atena (1998-1999) si Alki Larnaca (2001-2002), ultima echipa jucand in partea greaca a Ciprului. El a mai antrenat in strainatate pe TSKA Sofia (2016).