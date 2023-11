Lucescu a luat această decizie imediat după derby-ul Dinamo Kiev - Șahtior Donețk, scor 0-1. "Il Luce" a lăsat de înțeles că demisia nu înseamnă neapărat și finalul carierei, fiind dispus să revină în fotbal dacă va găsi un proiect atractiv.

Adrian Ilie: "L-aș vedea pe Mircea Lucescu la Rapid. Se văd deja lucrurile făcute de domnul Șucu și Angelescu"

Fostul internațional Adrian Ilie (49 de ani), care a lucrat cu Mircea Lucescu la Beșiktaș, spune că și-ar dori ca "Il Luce" să revină în România și l-ar vedea lucrând la Rapid dintr-o anumită poziție.

"Dacă luăm istoria lui, câte trofee are câștigate, ce a făcut cu Dinamo Kiev, Șahtior, Beșiktaș, Galatasaray, Mircea Lucescu este unul dintre sau cel mai bun antrenor român.

Nea Mircea are prioritate, nu Dinamo sau Rapid. Depinde cum își face el alegerile, cu cine vrea să lucreze. Dacă mă întrebi care ar fi mai bună echipa aș spune Rapid. Acolo există deja un proiect. Se văd deja lucrurile făcute de domnul Șucu și Angelescu. Chiar se vede că proiectul lor va ajunge la lumină. Nu știu dacă anul ăsta, dar cu siguranță Rapid va deveni o forță în România.

Eu m-aș bucura foarte mult să-l văd pe nea Mircea într-un proiect aici, în România. Dacă vorbim de Rapid sau Dinamo, Rapid, pentru că deja lucrurile sunt foarte bine puse la punct la Rapid", a spus Adrian Ilie, pentru PRO TV și Sport.ro.

Mircea Lucescu a fost antrenor la Rapid în intervalele iulie 1997 - noiembrie 1998 și aprilie 1999 - iunie 2000. Alături de giuleșteni, "Il Luce" a cucerit un titlu, Cupa și Supercupa României.

Mircea Lucescu: "Dacă sănătatea îmi va permite, voi continua"

Antrenor român a făcut precizări despre hotărârea de a-și da demisia de la Dinamo Kiev, explicând că încă nu se gândește la o retragere definitivă din cariera profesională.

"Nu suntem atât de siguri că sunt momente de final. Era un moment în care trebuia să iau o decizie. Sunt trei ani de când sunt aici, am nimerit perioada pandemiei, apoi perioada războiului. Am încercat să construim o echipă nouă, jucătorii cu experiență erau solicitați în străinătate. Am făcut destul de multe pentru fotbalul ucrainean.

A venit momentul în care trebuia să mă gândesc la cineva mai tânăr care să poată să aibă o relație mai potrivită cu jucătorii tineri. Decizia era luată dinainte, am mai avut-o de două ori. Momentul cel mai dificil era la începutul partidelor, la momentele de reculegere.

Am considerat că este momentul să mă retrag, să-mi asum responsabilitatea pentru toate rezultatele din ultima perioadă, chiar dacă astăzi am jucat foarte bine. Pentru un antrenor cu experiența mea, trebuie să știe când să se retragă.

Mi-am dorit să joc acest meci cu Shaktior, vorbisem deja cu președinții, știau ce urmează să se întâmplă. Noi avem o echipă creată doar cu jucători de la Academie, nu mai avem aceeași putere financiară.

De două, trei ori m-au refuzat conducătorii, atunci am decis să fac imediat lucrul acesta, fără să mai cer opinia. Cred că am făcut foarte bine, mă întorc acasă.

Dacă sănătatea îmi va permite, voi continua. Pentru mine, fără fotbal nu mai e viață. Cum să simt în antrenamente, cum conduc.. Aici nu s-au gândit nici un moment că mă retrag, dar m-am gândit că e în favoarea echipei. Dacă îl consultam pe președinte, mă convingea să rămân.

Mă întorc acasă, văd cum mă simt. Am nepoți, strănepoți, văd cum mă simt. Sigur nu pot fără fotbal, dar depinde de sănătate. Dacă mă gândesc la finalul carierei de antrenor, înseamnă că se termină și viața. Încă nu mă îngropați! Vreau să cred că nu este finalul carierei mele", a declarat Mircea Lucescu, la Digi Sport.