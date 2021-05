"Saracu', n-are ritm de joc. Asta e antigol, va spun. Nu l-ati vazut?!" Becali a intrat in direct dupa meciul cu Botosani! Ce a spus despre jucatori

Gigi Becali vrea ca nici CFR, nici FCSB sa nu se impiedice pana la meciul direct din ultima etapa.

Patronul FCSB vrea ca totul sa se decida la derby-ul de la Cluj.

"Craiova trebuie sa lupte pentru locul 3. Va fi bataie mare, ca si Sepsi va lupta pentru locul 3. E un avantaj pentru noi ca lupta si Craiova, si Sepsi. Mi-as dori sa ramanem la doua puncte diferenta pana in ultima etapa si atunci vor fi jucatorii nostri apti si vom castiga noi", a spus Becali la Digisport.

Pentru Becali, revenirea lui Tanase este esentiala pentru finalul de sezon al ros-albastrilor. Milionarul a comentat evolutiile lui Buziuc, Ovidiu Popescu si Nedelcu.

"Buziuc, saracu', n-are ritm de joc... Vine dupa accidentare. Poate o sa apara Tanase, cine stie?! Poate o fi rezerva, cine stie? Ovidiu Popescu este esential pentru noi, ca Olaru. Dar el este antigol. Nu poate, uite. N-ati vazut cum a ratat? De jocul de azi sunt multumit. Echipa lupta. Am avut ocazie la Ovidiu Popescu, am avut si doua rosii, si penalty, inseamna ca am jucat foarte tare.

Nedelcu a fost schimbat probabil pentru ca a fost prea lent la golul pe care l-am luat. A dormit p-acolo. Antrenorul l-a schimbat, probabil. Era intentia sa joace jumatate de ora, apoi o repriza, apoi sa vedem daca poate sa joace tot meciul. Nu mi-a transmis Petrea, dar o sa-l intreb si va transmit", a comentat Becali.