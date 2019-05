"E genial! Se vede geniul lui!" Becali anunta lovitura de SENZATIE pe care o pregateste! Jucatorul pe care e sigur ca-l vinde cu un SAC de milioane

Becali n-are niciun dubiu! Va da lovitura cu unul dintre jucatorii pe care-i are acum in lot.

Patronul FCSB incearca sa reziste tentatiei, dar recunoaste ca ii va fi greu. Man e dorit in strainatate. Becali e convins ca-l poate vinde pe bani multi, chiar in conditiile in care FCSB rateaza inca o data grupele europene.

"La Man se pot castiga bani si fara calificari. E monitorizat, urmarit, e genial. Oamenii care se pricep vad geniul lui si o sa dea banii. Dar pe ceilalti n-o sa-i pot da fara calificari", a spus Becali la PRO X.

Patronul FCSB incearca sa construiasca o echipa care sa aiba succes in Europa. Tinta sa: o combinatie intre Juventus, Ajax si Barcelona.



"Incerc sa tin jucatorii astia, sa le dau salarii mai mari si sa le transmit sa nu plece inca doi ani. O sa coste bani multi, o sa vedeti. Dar vreau sa le dau salarii ca sa nu se gandeasca la plecare, sa fie multumiti. Pe Man, Morutan, Tanase si Coman, de exemplu, vreau sa-i tin. Sa incercam ceva dupa modelul lui Ajax, cu bani mai putini. Vreau sa fim ca Juventus, sa avem forta si sa nu ne speriem de nimeni in campionat. Tot eu o sa fac, o sa vedeti. Imi place jocul din combinatii, tinta tot Barcelona e, acolo e succesul in Europa", a comentat Becali.