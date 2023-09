E gata de debut! Ovidiu Burcă a vorbit la superlativ despre ultimul transfer al lui Dinamo: ”E jucător-lider”

Transferat de mai bine de o lună de Dinamo, Lucas Alves de Araújo (31 de ani) nu a debutat încă sub comnada lui Burcă într-un meci oficial.

Brazilianul e gata să debuteze și a fost folosit de antrenorul lui Dinamo în amicalul cu CS Tunari, scor 7-0, în care a primit și banderola de căpitan.

Burcă a avut doar cuvinte de laudă la adresa fundașului sud-american, care ar putea fi în lot la meciul cu FCU Craiova de vineri.

Ovidiu Burcă: ”Are calitățile necesare să conducă echipa”

„Noi am știut foarte clar de la bun început ce fel de jucător transferăm, simțeam că echipa va mai avea nevoie de anumiți jucători, tocmai din punct de vedere al leadership-ului în teren să-ți ofere, în momentele mai dificile, o comandă pe care tu nu o poți avea de la marginea terenului.

El are profilul ăsta de jucător-lider. Dacă vă uitați peste CV-ul lui, o să vedeți că are așa ceva. Are și o vârstă, o experiență foarte bună. Am luat decizia să-l folosim la acest meci și chiar să-i oferim banderola de căpitan. Are calitățile necesare să conducă echipa atunci când e în teren. Vom vedea pe viitor”, a spus Ovidiu Burcă, la Radio Dinamo1948.

400.000 de euro este cota de piață a noului fundaș dinamovist, potrivit site-ului de specialitate Transfermarkt.

Hakim Abdallah, Adnan Golubovic, Christian Ilic, Dennis Politic, Cristian Costin, Josue Homawoo și Goncalo Gregorio sunt ceilalți jucători pe care Dinamo i-a transferat în vară.