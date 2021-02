"E cel mai bun pe postul lui!" Gigi Becali a pus ochii pe un jucator din Liga 1! Cate transferuri vrea sa faca la finalul sezonului 

In ciuda rezultatelor slabe inregistrate in ultima saptamana, Gigi Becali viseaza ca FCSB o sa ajunga in cupele europene.

Patronul ros-albastrilor pare decis sa investeasca in transferuri pentru a-si indeplini aceasta dorinta. Becali a declarat ca a pus ochii pe un jucator din Liga 1, pe care va incerca sa il transfere la finalul acestui sezon.

Finantatorul celor de la FCSB a spus ca fotbalistul a fost si acum aproape de echipa sa, dar ca i-a fost 'furat' in ultimul moment de catre o rivala din campionat.

"La vara voi incerca sa aduc un jucator la FCSB care joaca in Liga 1. E cam cel mai bun pe postul lui si am fost fraier ca nu l-am luat cand am avut ocazia. A ajuns la o echipa rivala cu noi si imi pare rau ca nu l-am luat. M-am luat dupa unul si altul. Cine este? Nu vreau sa va spun.

Nu ma mai intrebati daca e de la Rotaru, ca de la el stiti ca imi e greu sa transfer. Dar si chiar daca este de la el tot nu va spun acum. Oricum, am facut o intelegere cu omul asta si nu vreau sa ma mai cert cu el. Pot sa va spun doar ca e jucator de nationala", a declarat Gigi Becali, pentru ProSport.

Patronul FCSB-ului a dezvaluit si cati jucatori va transfera de la echipa sa la finalul acestui sezon: "In vara voi lasa sa plece maximum doi jucatori."