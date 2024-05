E bătut în cuie! Gigi Becali a anunțat la ce jucător nu va renunța: "Vreau lot mare"

Gigi, patronul echipei FCSB, a declarat că nu va renunța la Luis Phelipe în această vară.

După ce FCSB a câștigat campionatul României și s-a calificat în preliminariile Champions League, Becali dorește să păstreze un lot mare de jucători pentru a nu rata calificarea în grupele competiției europene.

Gigi Becali: "Rămâne, vreau lot mare!"

Luis Phelipe, adus de la Poli Iași pentru 200.000 de euro, a reușit să îl impresioneze pe patronul echipei, care acum consideră că brazilianul este esențial pentru echipă la momentul actual

„Ce să îl împrumut pe Luis Phelipe, eu vreau lot mare pentru că am multe meciuri de jucat. Eu mai cumpăr încă șase jucători și tu mă întrebi dacă îl dau pe Luis Phelipe. Nu există să plece, mai trebuie să mai luat cinci, șase jucători pentru că avem nevoie de lot”, a declarat Gigi Becali, conform Fanatik.

Cornel Șfaițer nu dorește ca brazilianul să se întoarcă la Poli Iași

Cornel Șfaițer, oficialul lui Poli Iași, a declarat că nu dorește ca Luis Phelipe să se întoarcă la Iași, subliniind că el și antrenorul Leo Grozavu au încredere în potențialul jucătorului.

Șfaițer a explicat că adaptarea lui Phelipe la FCSB nu a fost ușoară, dar este optimist că brazilianul va reuși să se impună în echipă.

„Îl cunosc foarte bine pe Luis Phelipe. S-a comunicat foarte mult cu el, colegii s-au comportat excelent cu el la Iași, e un băiat plăcut de colegi. Cred că la FCSB e la fel, dar el mai avea nevoie de un club de talia Politehnicii încă jumătate de an. (...) Avem 20% procente la el și cred că se va impune. Nu a fost ușor pentru el sosirea în România. S-a acomodat la Iași, dar mai avea nevoie de un club ca Iași vreo jumătate de an. Eu nu-mi doresc să fie trimis înapoi la Iași pentru că am văzut ce calități are", a spus Șfaițer la Prosport Live.

Cifrele lui Luis Phelipe la FCSB

Luis Phelipe a evoluat în 10 meciuri oficiale pentru FCSB în acest an, unde a reușit să ofere o pasă decisivă. Cu sprijinul echipei și încrederea patronului, se așteaptă ca brazilianul să joace un rol important în următorul sezon, mai ales în contextul participării echipei în preliminariile Champions League.