Dragos Grigore, amenintat de actionarii DDB: "Ne-a tras teapa!" Dezvaluirile celor care o tin pe Dinamo in viata

Transferul lui Dragos Grigore la Rapid i-a dezamagit pe dinamovisti.

Dragos Grigore s-a despartit de Ludogorets dupa 3 sezoane in care a castigat in fiecare an campionatul in Bulgaria. Liber de contract, fundasul a ales sa semneze cu Rapid, cu toate ca a jucat 6 ani pentru rivala Dinamo. Cu echipa din Stefan cel Mare a obtinut doua trofee: Cupa si Supercupa Romaniei.

La o postare pe Facebook a Peluzei Catalin Hildan - Dinamo, in care suporterii mentionau ca au vandut deja 35 000 de bilete virtuale care sa le asigure supravietuirea in sezonul viitor, fanii au ironizat decizia lui Grigore de a merge la Rapid. Cei care tin in viata clubul au dezvaluit ca jucatorul trebuia sa semneze cu echipa din Stefan cel Mare, dar i-a inselat.

"Capitanul s-a intors acasa in Crangasi...", a fost comentariul unui internau. In timp ce actionariii DDB au raspuns cu: "Ne-a tras teapa. Dar am vazut cazuri cand viata a raspuns la randul ei tot cu o teapa!"