Dorinel, omul momentului: 3 victorii din 3 în play-out și calificare în semifinalele Cupei: "Românul trebuie pus la muncă!"

Luni seară, Oțelul a învins Dinamo, la Galați, scor 1-0, după un gol marcat de Răzvan Tănasă, la ultima fază, în minutul 90+3. Trupa lui Dorinel Munteanu a ajuns la trei victorii din trei meciuri în play-out, palmares la care se adaugă și calificarea în semifinalele Cupei României după 1-0 contra Universității Craiova.

Dorinel, omul momentului: 3 victorii din 3 în play-out și calificare în semifinalele Cupei

Performanța lui Dorinel Munteanu este cu atât mai mare dacă ținem cont de programul încărcat al Oțelului. Gălățenii au câștigat două meciuri în deplasare la Craiova, contra lui FC U (2-1) și Universității (1-0, după prelungiri) și unul acasă împotriva lui Dinamo (1-0). Totul, în decurs de opt zile.

Un merit important pentru pregătirea fizică îl are cantonamentul de iarnă efectuat la Vatra Dornei, crede Dorinel Munteanu. Tehnicianul le dă astfel replica celor care au ironizat metodele sale de pregătire.

"Un joc foarte greu cu o echipă care și-a jucat una dintre ultimele șanse de a obține puncte. Am stat foarte bine tactic în teren, am fost agresivi. N-am dat adversarului foarte multe șanse de a pune pericol. În schimb, noi am avut câteva ocazii clare. Cred că victoria este meritată. Sunt fericit și pentru publicul care a plecat acasă mulțumit. Este o victorie pe deplin meritată și felicit echipa, spectatorii și Galațiul.

Echipa este bine pregătită. Toți jucătorii au reacționat fantastic la această săptămână foarte grea. Mă bucur pentru ei că au jucat foarte bine. Tănasă trebuie să marcheze mai mult. Eu nu prea îi felicit ca să nu li se urce la cap, însă toți merită felicitări, au făcut o partidă foarte bună.

Am crezut de la începutul promovării noastre în Liga 1. Nu ne-am atins obiectivul de a fi în play-off, deși totul a depins de noi. Dacă aveam mai mult timp în vara trecută să omogenizez echipa, poate eram în altă parte acum, dar este ok. S-a văzut un progres constant la echipă, în randament, în agresivitate, într-un fotbal modern, care se joacă din minutul 1 până în minutul 90. Jucătorii mei au această potență fizică.

Efectul Vatra Dornei? Asta puteam să fac și în Austria, dacă aveam bani. În Turcia nu e clima bună pentru ce vreau eu să fac. Eu cred că o perioadă de 10 zile nu strică niciunei echipe din România să meargă la munte să își încarce bateriile. Nu dau sfaturi, dar cred că jucătorul român trebuie pus puțin la muncă, chiar dacă e talentat.

Am făcut un apel la jucători și l-au înțeles foarte bine. Jocurile acestea au fost, sunt de domeniului trecutului. De mâine facem recuperare și ne gândim la Voluntari. Nu vreau să ne oprim aici. La fiecare meci e momentul zero. Nu se știe cine joacă, toți trebuie să dea randament", a spus Dorinel Munteanu.

În urma golului marcat în prelungiri, Oțelul a ajuns la trei victorii din trei în play-out și ocupă locul 9, cu 26 de puncte, la opt lungimi peste prima poziție de baraj.

De partea cealaltă, Dinamo rămâne pe locul 15, penultimul, direct retrogradabil, cu 16 puncte.