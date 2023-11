Dorinel Munteanu dezvăluie: ”Sunt dinamovist convins, dar nu pot să-mi trădez echipa”

Ovidiu Burcă (43 de ani) ar urma să plece de la Dinamo, iar conducerea clubului caută soluții pentru înlocuirea sa. Unul dintre antrenorii propuși pentru redresarea clubului a fost Dorinel Munteanu (55 de ani).

Lăudat de Giani Kiriță, antrenorul de la Oțelul Galați își recunoaște public simpatia pentru clubul din ”Ștefan cel Mare”, dar spune că nu va renunța la proiectul său de la Galați.

Dorinel Munteanu: ”Sunt dinamovist convins”

Munteanu o antrenează pe Oțelul de doi ani și a reușit să promoveze echipa în Liga 2, iar după un an în Superliga României. Tehnicianul mai are contract până în 2025 cu echipa alături de care a reușit să câștige titlul și Supercupa României în 2011.

”Îi mulțumesc lui Giani (n.r. – Giani Kiriță), dar eu am aici un proiect extrem de important. Sunt dinamovist convins, am fost tot timpul dinamovist, dar nu pot să-mi trădez echipa unde am început acest proiect în urmă cu 3 ani. Vreau să-l duc la bun sfârșit.

Nu plec de la Oțelul, mai am contract până în 2025. Nu pot să plec pentru că am luat Oțelul de la Liga 3. Chiar dacă sunt mulți băgători de seamă care vor să distrugă acest club, eu nu vreau să las lucrurile așa”, a spus Dorinel Munteanu, la Fanatik.ro.

Ovidiu Burcă a preluat Dinamo în vara anului 2022, după retrogradarea echipei, și a reușit să promoveze în Superligă după un baraj disputat cu FC Argeș.

Până acum, antrenorul de 43 de ani a strâns 54 de meciuri pe banca echipei „roș-albe” (19 victorii, 15 rezultate de egalitate și 22 înfrângeri).