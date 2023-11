Dinamo are nevoie de transferuri importante în pauza de iarnă, să vină jucători care pot crește valoarea vestiarului, dar Cristi Pulhac e convins că e nevoie și de venirea unor foști fotbaliști importanți în istoria ”câinilor”, care să le transmită actualilor jucători ce înseamnă un club ca Dinamo.

Aflat în platoul emisiunii Poveștile Sport.ro, moderată de Andru Nenciu, Pulhac a spus că, la cât de mult iubește Dinamo, ar merge și acum în ”Ștefan cel Mare”, chiar și fără salariu, fără să fie remunerat. Crede că la echipă e nevoie de un liant între jucători, club în sine și chiar antrenor, iar un fotbalist cu experiența lui ar putea ajuta mult.

Cristi Pulhac vrea să ajute Dinamo, fără bani!

Pulhac a făcut parte din generația care a adus ultimul titlu pentru Dinamo, la finalul sezonului 2006-2007.

”Eu sper ca, din iarnă, când se fac anumite schimbări de lot, să vină și foști jucători, care au evoluat la Dinamo, cum sunt și la alte cluburi.

La Rapid sunt foști jucători, la Dinamo nu sunt! De ce? Până și la FCSB sunt, Pintilii, Ovidiu Petre, Filip. Sunt din vechea gardă. Ovidiu Burcă ar putea să vorbească mult mai ok cu unii dintre noi, poate mai dăm o indicație, poate... nu înțeleg. E nevoie de un liant, să fie un jucător emblematic sau să știe ce înseamnă Dinamo.

Când am intra la Săftica, am simți anumite emoții. E nevoie de un liant între jucători și antrenor. Și la Sepsi e cineva, e Hadnagy. Cred că lipsește chestia asta la Dinamo. Eu nu m-aș duce la Dinamo pentru bani, nu cred că ar fi vorba de asta. Nu e un club care are o situație financiară bună”, a spus Cristi Pulhac în cadrul emisiunii Poveștile Sport.ro.

Cristi Pulhac a pus umărul la ultimul titlu cucerit de Dinamo, în 2007

Promovat la prima echipă a lui Dinamo de Cornel Dinu, Pulhac a evoluat în cariera sa și în străinătate, iar cu Dinamo are în palmares titulul din sezonul 2006-2007, două Cupe ale României și o Supercupă.

Pentru ”câini” are peste 200 de meciuri, dar a mai jucat și la Academica Clincnei sau Petrolul.

Pulhac a jucat pentru Hercules Alicante și a debutat pentru gruparea spaniolă chiar într-un meci cu Real Madrid, unde a avut multe dueluri cu staruri precum Karim Benzema sau Angel Di Maria. Alte exeperiențe în afara României au fost la FK Qabala (Azerbaijan) și Zawisza (Polonia).

Dinamo, situație delicată

Dinamo are 11 înfrângeri în 17 etape și este pe penultimul loc, cu zece puncte, la două în fața ultimei clasate FC Botoșani. ”Câinii” sunt deja într-o situație delicată, fiind la opt puncte distanță de FCU Craiova, care ocupă locul 14.

În următoarea perioadă, echipa lui Ovidiu Burcă va avea parte de adversari dificili. Urmează meciul cu Sepsi OSK, din deplasare.

După meciul cu Oțelul Galați din Cupa României, Dinamo va avea alte trei partide în campionat până la finalul anului 2023, cu U Cluj (acasă), FC Botoșani (deplasare) și FC Voluntari (acasă).

VIDEO Cristi Pulhac, la Poveștile Sport.ro - emisiunea integrală