"Va spun cu durere in suflet, pe Dinamo scrie FALIMENT!" Teorie socanta in Stefan cel Mare: "Cine a semnat contractele, ati vazut vreun act?"

Danut Lupu considera ca Dinamo nu e al nimanui in momentul de fata.

Danut Lupu, fostul jucator al lui Dinamo, nu are deloc incredere in noua conducere formata in mare masura din spanioli. Acesta ii aduce acuzatii dure lui Negoita despre care spune ca a lasat pur si simplu clubul. De asemenea, Lupu crede ca altcineva este in spatele intregii afaceri de la Dinamo.

"Cu durere in suflet va spun, dar cred ca scrie <<faliment>> pe noi! Cine a semnat contractele cu acesti jucatori noi? Patronul n-are niciun drept de semnatura. Dumneavoastra ati vazut vreun act intre spanioli si Negoita? Cineva din Romania a vazut un contract?

Hai sa va spun ceva. De ce pentru prima etapa, cand nu se stia daca vine Contra, spaniolii nu au adus acesti jucatori?

Domnul Negoita nu mai are niciun drept. El nu pierde nimic in toata afacerea asta. S-a spalat pe maini. Clubul e al nimanui in momentul de fata! O sa vedeti la vremea potrivita cine e de fapt in spatele acestui joc", a declarat Danut Lupu pentru Digi Sport.

Danut Lupu nu a ezitat si l-a acuzat dur si pe Bogdan Balanescu:

"Inca un lucru. Daca stii ca un om e cancerul echipei, cum sa nu-l dai afara?! Pentru ca pe Multescu si Danciulescu au putut sa-i dea afara”, a incheiat Lupu.