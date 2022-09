Doi jucători importați de la FC Argeș l-au supărat pe Prepeliță: "Poate putea să facă mai mult, șutul n-a fost imparabil"

Deși au dominat partida și au avut multe ocazii de a înscrie, piteștenii s-au văzut învinși după un gol marcat de Daniel Paraschiv, în minutul 90. Atacantul lui Hermannstadt a șutat din careu de lângă Iasmin Latovlevici și a profitat de gafa lui Cătălin Straton, care a scăpat mingea printre picioare.

Andrei Prepeliță, după FC Argeș - FC Hermannstadt 0-1

După meci, Andrei Prepeliță, antrenorul lui FC Argeș, s-a arătat nemulțumit de eroarea echipei sale de la golul marcat de Hermannstadt, dar și de numeroasele ocazii ratate.

De asemenea, tehnicianul a anunțat că așteaptă încă un jucător la FC Argeș.

"Am avut inițiativa, în a doua repriză am forțat mai mult, am avut ocazii de gol. Din păcate, iar o greșeală individuală și am primit acel gol. Poate Lato putea să fie mai aproape la acea fază, după aceea n-a fost un șut imparabil, cu piciorul stâng al lui Paraschiv.

Au fost atâtea ocazii ale noastre. Dacă eram puțin mai lucizi, cred că puteam să rezolvăm meciul mult mai repede. Chiar și așa, nu trebuia să primim gol. Era 0-0 și nu pierdeam meciul.

Eu m-am gândit să-i dau banderola lui Ișfan pentru a fi o motivație în plus. Dintre cei de pe teren, el era cel mai vechi. Nu m-am gândit să pun presiune pe el, ci să-l motivez mai mult. Ișfan trebuie să fie concentrat meci de meci, să nu aibă flucuații. A avut evoluții bune în majoritatea meciurilor, dar și meciuri în care nu a fost inspirat.

Eu îmi doresc să mai vină un jucător. Vom vedea dacă va fi și conducerea de acord. Sper să mai vină un jucător. Gabi Tamaș e sub contract și nu pot vorbi despre el", a spus Andrei Prepeliță.

FC Argeș are 13 puncte acumulate în primele nouă etape și ocupă locul 5 în Liga 1. De partea cealaltă, Hermannstadt, cu un meci mai puțin, e pe locul 4, cu 16 puncte.

În runda următoare, FC Argeș va juca pe terenul Farului, în timp ce Hermannstadt va primi vizita Petrolului.