Doar in Liga I! CSU Craiova se DEZICE de Marcel Popescu! Presedintele, CRITICAT public de club

CSU reactioneaza in urma unor declaratii date de presedintele Marcel Popescu.

Atletico - Arsenal, joi, 22:00, in direct la PRO X! Bucurati-va de fotbal! FINALA CHAMPIONS LEAGUE LIVERPOOL - REAL MADRID E IN DIRECT LA PRO TV PE 26 MAI!

Suporterii Craiovei au dat un comunicat de presa prin care au cerut ca finala Cupei Romaniei sa nu se desfasoare pe stadionul Oblemenco. Suporterii au cerut sanse egale pentru adversarii din finala, Hermannstadt sau Gaz Metan.

"Hai sa fim seriosi. Cine semneaza acel comunicat? Suporterii? Este o intoxicare de doi lei!", a tunat Popescu.

CSU a eliberat un comunicat prin care se dezice de afirmatia lui Popescu.

"Clubul Universitatea Craiova nu impartaseste parerea managerului general, domnul Marcel Popescu, referitoare la suporterii care au cerut ca finala Cupei Romaniei sa nu se desfasoare la Craiova.

Pentru noi, conteaza si va conta mereu si parerea unui singur suporter, pentru ca Universitatea este a tuturor fanilor ei.

In ceea ce priveste pozitia noastra oficiala referitoare la locul de desfasurare a finalei, consideram ca este prematur sa ne pronuntam inainte ca Federatia Romana de Fotbal sa ia o decizie in acest sens. Asteptam, asadar, anuntul oficial din partea FRF, dupa care vom decide care sunt urmatorii pasi de facut, nu inainte de a tine cont si de opinia suporterilor cu privire la subiect.", e comunicatul CSU.



Chiar daca si Craiova a jucat mai multe finale in Bucuresti cu echipe din Capitala, fanii nu vor un asemenea avantaj.

"Referitor la informatiile tot mai credibile care spun ca finala Cupei Romaniei urmeaza sa se joace pe Stadionul «Ion Oblemenco», pozitia Sezione Ultra’ este urmatoarea: Suntem incantati de ideea ca Stiinta ar putea sa joace o finala de Cupa acasa, pe cel mai frumos stadion din Romania, dar nu suntem de acord ca asta sa se intample in acest sezon.

Suntem incantati pentru ca, avand deja 11 finale jucate toate in Bucuresti, iar 5 dintre ele chiar impotriva unor echipe din Capitala, consideram ca si Craiova merita sa organizeze finale de Cupa, la fel cum au facut-o si alte orase din provincie. Pe de alta parte, nu consideram ca este corect fata de celelalte echipe ca, abia acum, cand suntem deja cu un picior in finala, sa se stabileasca jucarea finalei pe stadionul nostru.

In concluzie, cerem clubului Universitatea si Primariei sa refuze o eventuala propunere de disputare a finalei din acest sezon la Craiova si sa propuna, in schimb, Federatiei organizarea finalei din 2019 pe Stadionul "Ion Oblemenco". Daca nu pentru ca asa este corect, macar pentru ca o astfel de decizie neinspirata ar aduce prejudicii de imagine clubului nostru. In caz contrar, luam in calcul toate variantele de protest.

Consideram ca astfel de situatii pot fi usor evitate de FRF, care ar trebui sa anunte locul de disputare al finalei daca nu inainte de inceperea Cupei, macar in fazele incipiente ale acesteia. Pentru acest sezon, cea mai inteleapta decizie este ca finala sa se joace pe Arena Nationala, stadion a carui medie de spectatori a fost si o sa fie depasita de fiecare data cand acolo joaca Universitatea Craiova", se arata in comunicatul galeriei.