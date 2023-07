Disperare la cote înalte! Ce vor să facă fanii Stelei pentru a bloca Ghencea în ziua meciului FCSB - Dinamo

Astfel, vicecampioana trebuie să găsească o altă varianta pentru găzduirea meciului cu Dinamo, programat în etapa a doua. Singurul stadion disponibil din București ar fi cel din Ghencea.

Fanii Stelei, plan ingenios pentru a bloca Ghencea în ziua meciului FCSB - Dinamo

Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, era ferm convins că meciul cu Dinamo se va disputa în Ghencea și se bazează pe presiunile făcute de noul premier, Marcel Ciolacu.

Doar că fanii din Peluza Sud pun la cale un plan ingenios pentru a bloca arena din Ghencea chiar în ziua meciului FCSB - Dinamo, programat în weekendul 22-23 iulie.

Potrivit GSP.ro, cei de la AS47 vor să facă o solicitare la club pentru a închiria arena de 30.000 de locuri pentru un eveniment dedicat suporterilor steliști. Pentru asta, fanii Stelei trebuie să strângă aproximativ 20.000 de euro.

VIDEO - Helmut Duckadam nu crede că FCSB va juca în Ghencea

Gigi Becali: ”Vă dați seama în ce țară trăim?”

„Băi, eu cred că vom juca acolo. De ce? Au tot făcut figuri, dar, ce am înțeles, eu nu am vorbit cu ăsta, cu Ciolacu, dar eu acum o să-i dau un telefon. Și ce am înțeles eu, că am și eu relații.

Ciolacu le-a dat ordin spunând 'i-am promis lui Becali că are obligația ca Steaua, așa a zis el, Steaua, să joace pe Ghencea!' Deci, sută la sută o să jucăm pe Ghencea. Cică lor le e frică de Talpan. Vă dați seama în ce țară trăim? Să-ți fie frică de Talpan? Cât e Ciolacu ministru, nu-mi fac griji. E om serios și se ține de cuvânt”, a spus Gigi Becali.