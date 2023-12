Discurs de căpitan al lui Darius Olaru după victoria cu Poli Iași: "Acolo se va da bătălia" 

Alexandru Băluţă (16) a deschis scorul pentru oaspeţi, după o pasă venită de la un adversar. Poli Iaşi a egalat zece minute mai târziu (26), prin Robert Ion.

Florinel Coman a marcat golurile victoriei oaspeţilor (32 - penalty, 85 - penalty), ambele după faulturi comise de guatemalezul Nicolas Samayoa.

Poli Iaşi are doar o victorie în ultimele sale opt meciuri de acasă, cinci egaluri şi două eşecuri. FCSB are cinci victorii şi două egaluri în ultimele şapte meciuri din deplasare.

Reacția lui Darius Olaru după Poli Iași - FCSB 1-3

Darius Olaru a vorbit despre ultimul meci din acest an, dar și despre obiectivele pe care le are pentru 2024 atât la echipa de club, cât și la prima reprezentativă.

"Am făcut un meci foarte bun, am avut multe situații de a marca. De când am văzut că ultima etapă va fi la Iași am știut că va fi un meci dur, greu.

Ne-am gândit să intrăm pe teren, să ne facem jocul nostru și să câștigăm. Cred că puteam avea mult mai multe puncte, am dat cu piciorul la unele situații. Mai este mult până la titlu, mai este și play-off-ul, acolo se va da bătălia.

Așteptările sunt mari, să câștigăm campionatul. Mă gândesc și la EURO, trebuie să muncesc și să arăt că merit să fiu acolo", a spus căpitanul lui FCSB, după victoria cu Poli Iași.