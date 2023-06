Isnik Alimi, mijlocașul în vârstă de 29 de ani care are dublă cetățenie (albaneză și nord-macedoneană), a semnat vineri un contract cu Sepsi Sfântu Gheorghe.

Alimi a mai trecut pe la cluburi precum FK Qabala (Azerbaijan), Atalanta BC (Italia) și HNK Sibenik (Croația).

Alimi e cotat la 650.000 de euro

În sezonul trecut, fotbalistul a adunat 34 de apariții, a marcat de nouă ori și a oferit cinci pase decisive pentru FK Qabala, club care a terminat sezonul din Prima Ligă Azeră pe locul patru.

La 650.000 este cotat noul jucător al celor de la Sepsi, prezentat oficial la echipă.

Alimi a venit la Sfântu Gheorghe din postura de jucător liber de contract.

"Îi urăm mult succes alături de Sepsi OSK”, a fost mesajul transmis de club pe rețelele de socializare.

Fotbalistul care a evoluat pentru naționala de tineret a Albaniei va întări centrul terenului echipei conduse de Liviu Ciobotariu, care va evolua împotriva lui ȚSKA Sofia în turul doi preliminar al Conference League.

Formația bulgară a terminat pe locul doi sezonul din Prima Ligă a Bulgariei.

Turul se va juca pe 27 iulie, la Sofia, iar returul pe 3 august, la Sfântu Gheorghe.

Laszlo Diosezgi, într-un interviu pentru Sport.ro acordat jurnalistului Florin Caramavrov. Iată un fragment din interviu!

În urmă cu două luni, Laszlo Dioszegi, patronul lui Sepsi, a acordat un interviu amplu pentru Sport.ro. Cu afaceri în panificație, Dioszegi își găsește mereu timp și pentru echipa care a cucerit doi ani la rând Cupa României.

„Șeicul” Victor Orban. Glumesc acum, știu că dă bani la Academia lui Sepsi și a construit stadionul...

La Academie avem sprijin, dar nu personal de la Victor Orban, ci de la guvernul Ungariei. Infrastructura este sută la sută datorită lor. Iar Academia de fotbal primește sprijin foarte puțin. E strict pentru Academie, nu pentru echipa mare. Totul este monitorizat de la A la Z, lunar. Nu are cum să se gândească cineva că vin niște bani la Academie și sunt băgați la echipa mare. Nu există așa ceva!

Câți bani vin de la guvernul ungar pentru Academie?

În jur de un milion de euro pe an. Și mai este și întreținerea stadionului. Stadionul este al Academiei, nu este al echipei mari. Echipa mare plătește chirie pentru stadion.

Cât plătiți?

15.000 de euro pe lună. Dar și Academia e a noastră, deci nu contează că e al Academiei sau al echipei mari. Revenind la discuția despre titlu, noi nu o să avem niciodată buget să ne batem la titlu. Dacă ar veni cinci Alibec să joace la Sepsi pe 8000 de euro salariu, atunci am putea să vorbim despre titlu. Altfel, n-avem cum.

Dar nici nu visați la titlu?

Nu, nu, nu. Nici în gând. Trebuie să fim realiști. Nu spun că n-am vrea sau nu spun că ne-am da la o parte, dar e mai bine să fim conștienți că n-avem șanse, iar apoi să intervină o minune și să te vezi pe locul 3. Să câștigi campionatul e foarte greu și aproape nerealizabil în România cu un buget ca al lui Sepsi. S-a scris că noi am primit atâția bani, dar banii au fost pentru stadion, nu pentru jucători sau pentru altceva.

6-7 milioane, bugetul anual

Cât e bugetul pe un an?

6-7 milioane de euro din drepturi tv și sponsori. Nu este de ajuns pentru titlu. CFR și FCSB au dublu. Banii sunt principalul atu al unui club care vrea să câștige campiontul. După aia, trebuie să ai și un dram de noroc, trebuie să alegi jucătorii foarte bine...

Un antrenor bun...

În momentul de față, îl avem. Nu putem să vorbim de câștigarea titlului și nici nu vrem. Pentru anul viitor, vrem să intrăm iar în play-off. Sperăm să intrăm cu cât mai multe puncte sau cu o distanță mai mică față de alte echipe, și-atunci putem spune că avem un alt obiectiv. Eu sunt foarte mulțumit că anul ăsta am reușit să intrăm în play-off. Chiar am tremurat, mi-a fost frică la meciul cu FC U Craiova. Dar iată că noi i-am bătut, i-am trimis în play-out, iar ei pot ajunge în cupele europene. Așa e conjunctura. Dar noi am fost foarte bucuroși că am ajuns în play-off și nu ne-am gândit niciun moment la chestia asta, că puteam prinde cupele europene din play-out. Iată că, dacă prinzi locul 7 sau 8, ai o șansă mai mare. Dacă jucătorii noștri vor fi montați în finala Cupei cu Universitatea Cluj și dacă vor juca din nou cu inima, așa cum au făcut-o cu FC U Craiova și cum au jucat cu CFR în semifinale, putem ajunge și noi in Europa și putem face ceva mai frumos decât am făcut anul ăsta.

Articol scris de Antonio BLAGOCI