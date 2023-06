SPECIAL | Verstappen, ai grijă! Trei piloți care ar putea domina Formula 1 în anii următori

Sport.ro vă prezintă astăzi trei piloți de perspectivă care ar putea face în curând pasul spre Formula 1.

Aflat sub contract cu Red Bull Racing, Ayumu Iwasa (21 de ani) este următorul mare pariu al Japoniei. Acesta ar putea concura în curând împotriva conaționalului său Yuki Tsunoda (23 de ani / AlphaTauri).

Ayumu Iwasa se află în acest moment în Formula 2, unde reprezintă echipa DAMS. El se află pe locul 3 în clasamentul piloților, cu 82 de puncte. Lider este danezul Frederik Vesti (21 de ani), junior la Mercedes AMG.

Japonezul Iwasa este extrem de rapid, unul dintre cei mai rapizi piloți din Formula 2. De asemenea, el a arătat că se poate apăra foarte bine atunci când e nevoie.

În 2020, Iwasa a câștigat Formula 4 în Franța. În sezonul precedent din Formula 2 s-a clasat pe locul 5 la general, iar acum luptă pentru titlu.

Pilot de rezervă pentru Alfa Romeo, Theo Pourchaire (19 ani) este considerat pilotul din Formula 2 cu cele mai mari șanse de a pilota primul în F1. El s-a școlit în Academia Sauber, iar acum ocupă locul secund în clasamentul din Formula 2.

Adolescentul din Grasse a devenit în ultimul an și jumătate cel mai tânăr pilot care câștigă o cursă din F3, respectiv o cursă din F2.

Theo Pourchaire se pregătește aproape zilnic în simulatorul de Formula 1, iar în toamnă sunt șanse mari să-l vedem la testele din "Marele Circ". În 2022, Pourchaire s-a clasat pe locul secund în Formula 2.

THEO POURCHAIRE IS THE 2021 F2AU CHAMPION!!! pic.twitter.com/QidkurCZGm

Există piloți cu potențial și în Formula 3. De exemplu, Red Bull Racing vrea să obțină semnătura lui Pepe Marti (18 ani). Puștiul din Barcelona pilotează în prezent pentru Campos Racing, în F3.

Pepe Marti a reușit să câștige în acest sezon cursa sa de casă, la Barcelona. La final, tânărul pilot a fost luat în brațe de către dublul campion mondial Fernando Alonso (41 de ani). Alonso are o părere foarte bună despre Marti și speră că acesta îi va călca pe urme.

A BIG hug from Fernando Alonso to Pepe Marti ????

Our Sprint Race winner was in good company post-race! ????#BahrainGP #F3 @JMMarti_oficial @alo_oficial pic.twitter.com/HTcxiwGpUy