Dinamo stă cel mai rău dintre nou-promovate la capitolul transferuri. Pe cine au adus Poli Iași și Oțelul Galați

"Câinii" au blocate transferurile, până plătesc datorii de aproximativ 500.000 de euro și, deocamdată, nu pot înregistra achiziția atacantului Hakim Abdallah și a altor jucători cu care clubul s-a înțeles în această vară. Ovidiu Burcă se bazează, în cantonamentul din Slovenia, pe jucătorii care au dus greul promovării în stagiunea trecută.

În schimb, celelalte două nou-promovate, Poli Iași și Oțelul Galați, sunt aproape să-și definitiveze lotul de jucători, urmând să mai semneze doar cu jucători valoroși și liberi de contract aflați pe piață. Până acum, Dinamo a câștigat amicalele cu FC Muscelul Câmpulung (10-2 / România, Liga 3) și Slaven Belupo (1-0 / Croația, Liga 1), ieșenii au remizat cu FC Brașov SR (0-0 / România, Liga 2) și au pierdut cu FCV Farul (0-1 / România, Liga 1) și Botev Plovdiv (0-2 / Bulgaria, Liga 1), iar "oțelarii" au remizat cu SV Kapfenberg (1-1 / Austria, Liga 2).

FC DINAMO 1948

Antrenor - Ovidiu Burcă (confirmat)

Veniri - pentru a înregistra noile contracte, Dinamo trebuie să plătească datorii de peste 500.000 de euro, până la finalul perioadei de mercato / Hakim Abdallah (25 de ani / atacant / Madagascar, Franța / RE Virton / liber de contract)

Reveniri după împrumuturi - Ricardo Grigore (24 de ani / fundaș central / România / Petrolul / împrumut expirat), Geani Crețu (23 de ani / mijlocaș central / România / CFC Argeș / împrumut expirat)

Plecări - Alin Șerban (20 de ani / fundaș stânga / România / CS Mioveni / împrumut expirat), Marius Tomozei (32 de ani / fundaș dreapta / România / contract încheiat), Alin Demici (23 de ani / fundaș stânga / România / FC Rapid 1923 / împrumut expirat)

Primul "11" probabil: Filip Dujmovic - Gabriel Moura, Deniz Giafer, Ricardo Grigore (Răzvan Patriche), Costin Amzăr - Dani Iglesias, Gorka Larrucea, Neluț Roșu (Iulian Roșu) - Antonio Bordușanu, Alexandru Pop (Cătălin Țîră), Lamine Ghezali

Primele cinci etape în sezonul 2023-2024: CSU Craiova (acasă), FCSB (deplasare), Sepsi OSK (acasă), "U" Cluj (deplasare), FC Botoșani (acasă)

POLI IAȘI

Antrenor - Leontin Grozavu (confirmat)

Veniri - Florin Ilie (31 de ani / fundaș central / România / "U" Cluj / liber de contract), Dumitru Celeadnic (31 de ani / portar / Moldova, Rusia / FC Sheriff Tiraspol / liber de contract), Leo Indio (27 de ani / mijlocaș central / Brazilia / Athletic Club Minas Gerais / liber de contract), Andrei David (20 de ani / mijlocaș ofensiv / România / Piacenza / liber de contract), Sorin Șerban (23 de ani / fundaș stânga / România / FCSB / liber de contract), Sabah Kerjota (21 de ani / extremă dreapta / Albania / FC Vigor Senigallia / liber de contract), Alex Militaru (20 de ani / mijlocaș central / România / CFR Cluj / liber de contract), George Dragomir (19 ani / mijlocaș ofensiv / România / FC Botoșani / liber de contract), Carlos Jatoba (27 de ani / mijlocaș central / Brazilia, Italia / Londrina-PR / liber de contract), Andrei Gheorghiță (20 de ani / mijlocaș stânga / România / FC Bihor 1902 / liber de contract), George Cherman (20 de ani / închizător / România / FC Bihor 1902 / liber de contract), Luis Phelipe (22 de ani / extremă stânga / Brazilia / Atletico Goianiense / liber de contract)

Reveniri după împrumuturi - Alexandru Gău (Viitorul Dărăbani), Răzvan Buterchi, Rareș Purcariu (CSM Bacău), Darius Deac, Dragoș Ungurenașu (Știința Miroslava), Alexandru Azoiței, Cristian Grigoriu (Rapid Brodoc), David Ciubăncan (CFR Cluj II), Timur Chistol, Alexandru Aftanache (Bucovina Rădăuți)

Plecări - Viorel Lică (28 de ani / fundaș central / România / contract încheiat), Tudor Telcean (21 de ani / fundaș central / România / contract încheiat), Francisc Cristea (22 de ani / mijlocaș ofensiv / România / contract reziliat), Alexandru Musi (18 ani / mijlocaș ofensiv / România / FCSB / împrumut expirat), Enrichi Finica (20 de ani / fundaș stânga / România / FC Rapid 1923 / împrumut expirat), Florin Plămadă (31 de ani / fundaș central / România / contract încheiat), Denis Ciaun (20 de ani / fundaș stânga / România / contract reziliat)

Primul "11" probabil: Dumitru Celeadnic - Marius Martac, Razvan Tincu, Matija Katanec (Florin Ilie), Sorin Șerban - Julian Marchioni, Cătălin Itu, Alexandru Mogoș (Leo Indio) - Sabah Kerjota, Jakub Vojtus, Robert Ion

Primele cinci etape în sezonul 2023-2024: CFR Cluj (deplasare), FC Hermannstadt (acasă), FCV Farul (deplasare), UTA Arad (deplasare), CSU Craiova (acasă)

OȚELUL GALAȚI

Antrenor - Dorinel Munteanu (confirmat)

Veniri - Milen Zhelev (29 de ani / fundaș dreapta / Bulgaria / Arda Kardzhali / liber de contract), Daniel Celea (27 de ani / fundaș central / România / Chindia Târgoviște / liber de contract), Alexandru Pop (23 de ani / atacant / România, Argentina / Unirea Dej / liber de contract), Relu Stoian (27 de ani / portar / România / AS FC Buzău / liber de contract), Ștefan Bodișteanu (20 de ani / mijlocaș ofensiv / România / FCV Farul / împrumutat), Ariel Lopez (28 de ani / fundaș central / Argentina, Spania / AS FC Buzău / liber de contract), Aurelian Păun (22 de ani / portar / România / "U" Cluj / liber de contract), Pablo Gaitan (31 de ani / mijlocaș central / Argentina / AS FC Buzău / liber de contract)

Reveniri după împrumuturi - Gabriel Ursu, Denis Cireș, Marc Cireș, Valentin Oniciu (Unirea Braniștea), Cosmin Mereuță (Sporting Liești)

Plecări - Rareș Scocîlcă (18 ani / închizător / România / "U" Cluj / împrumut expirat), Laurențiu Maxim (18 ani / extremă dreapta / România / Viitorul Cluj / împrumut expirat), Mario Mitoi (18 ani / extremă dreapta / România / CFC Argeș / împrumut expirat), Andreas Chirițoiu (19 ani / atacant / România / FCSB / împrumut expirat), Rareș Pop (24 de ani / portar / România / contract reziliat), Cristian Ciobanu (28 de ani / extremă dreapta / România / contract încheiat), Antonio Cruceru (26 de ani / mijlocaș ofensiv / România / contract încheiat), Gabriel Nedelea (22 de ani / fundaș stânga / România / FCV Farul / împrumut expirat)

Primul "11" probabil: Relu Stoian (Aurelian Păun) - Milen Zhelev, Daniel Celea, Cristian Sîrghi (Ariel Lopez), Costin Ghiocel - Ionuț Neagu, Juri Cisotti (Pablo Gaitan) - Octavian Ursu, Ștefan Bodișteanu, Alin Nica - George Cîrjan (Iliya Dimitrov)

Primele cinci etape în sezonul 2023-2024: UTA Arad (acasă), CSU Craiova (deplasare), FCSB (acasă), Sepsi OSK (deplasare), "U" Cluj (acasă)