Dinamo rezolvă azi transferul cu numărul 16! Iuliu Mureșan a făcut exact ce nu voia de la Mircea Rednic

Christian Irobiso (28 de ani) va fi transferul cu numărul 16 făcut de Dinamo în această iarnă. Atacantul nigerian de la Gaz Metan va fi declarat astăzi liber de contract din cauza restanțelor financiare de la formația medieșeană, anunță doardinamo.ro.

Christian Irobiso semnează azi cu Dinamo

Transferul a fost anunțat încă de acum o săptămână de către Iuliu Mureșan, care spunea la emisiunea Exactă în Sport, de la Pro X: 'Irobiso și-a dat acordul să semneze cu noi. A fost amânat până pe 23 de Comisii. Să sperăm că îl putem înregistra. Va crește clar valoare lotului și nivelul jocului".

Irobiso a sosit în fotbalul românesc în vara anului trecut, când a fost transferat de Gaz Metan Mediaș de la formația portugheză Varzim. În 21 de meciuri din Liga 1, atacantul a marcat două goluri și a oferit trei pase decisive.

De-a lungul carierei, Irobiso a jucat în primele două ligi din Portugalia, dar și în Slovacia sau Cehia, la formații precum Pacos Ferreira, Uniao Madeira, FC Senica, FC Vysocina, Farense sau Cova Piedale.

Iuliu Mureșan, în ianuarie: "Exista varianta să plece 15 jucători, cum a propus Rednic. Am ales să schimbăm antrenorul"

La finalul anului trecut, Dinamo îl demitea pe Mircea Rednic și îl numea în locul său pe Flavius Stoican. Printre argumentele expuse la acel moment de Iuliu Mureșan s-a numărat și faptul că Rednic intenționa să schimbe din temelii lotul în această iarnă, lucru cu care nu a fost de acord.

Chiar și fără Rednic, Dinamo a adus 16 jucători noi în această iarnă, iar de alți 13 s-a despărțit.

"Clubul a trecut prin niște frământări, pe care sper că le-am rezolvat. Am luat o decizie care nu fost aplaudată de toată lumea. M-am gândit bine și era singura soluție. Existau următoarele variante: să plece 15 jucători, cum a propus fostul antrenor, să plece antrenorul sau să plec eu, deși cred că asta nu rezolva nimic. Am ales să schimbăm antrenorul, care a luat doar 6 puncte din 33. A fost o etapă din istoria clubului și nu vreau să ne mai uităm în urmă. Am ales să-l avem antrenor pe Flavius Stoican, un dinamovist. Am încredere în el", spunea Iuliu Mureșan, într-o conferință de presă, la începutul lunii ianuarie.

Jucători sosiți la Dinamo în această iarnă: Alin Buleică, Baptise Aloe, Dusan Celar, Thomas Chesneau, Desire Azankpo, Jonathan Rodriguez, Marius Tomozei, Răzvan Patriche, Igor Jovanovic, Balthazar Pierret, Antoni Ivanov, Gabriel de Moura, Vlad Morar, Cristiano Figueiredo, Răzvan Grădinaru, Christian Irobiso (neconfirmat)

Jucători plecați de la Dinamo în acastă iarnă: Deian Sorescu, Plamen Iliev, Petar Gluhakovic, Mihai Neicuțescu, Robert Moldoveanu, Constantin Nica, Marko Nunic, Andre Pinto, Michel Espinosa, Răzvan Popa, Tomas Vestenicky, Cătălin Țîră, Cătălin Itu