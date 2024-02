Dinamo - FC Hermannstadt, meci din etapa a 28-a din Superligă, este LIVE TEXT pe Sport.ro de la ora 18:30.

”Câinii” lui Zeljko Kopic au scăpat de ultimul loc, dar sunt în continuare la retrogradare, pe poziția a 15-a (22 de puncte), în timp ce oaspeții de la FC Hermannstadt se află momentan pe locul 6, de play-off.

La Dinamo, Amzăr și golgheterul Politic (6 reușite în acest sezon de Superligă) sunt în continuare indisponibili, iar Homawoo este incert.

Dinamo are o medie de aproape 8.000 de spectatori pe meci

Trei victorii, trei remize şi şapte înfrângeri este palmaresul dinamoviştilor pe teren propriu în acest sezon.

7.980 spectatori / meci este media înregistrată de gruparea alb-roşie în campionatul actual, cea mai mare din ultimele nouă stagiuni petrecute de formaţia bucureşteană în SuperLigă.

Un singur succes au bifat sibienii în ediţia curentă pe teren advers, 3-1 cu Poli Iaşi (23 iulie 2023), în rest au şapte rezultate de egalitate şi cinci partide pierdute.

În tur, sibienii le-au administrat ”câinilor” un 4-0 sec

Dinamo şi FC Hermannstadt s-au mai întâlnit în principala competiţie internă de 10 ori, de cinci ori s-au impus bucureştenii, de două ori au câştigat sibienii, iar alte trei partide s-au terminat la egalitate.

Cea mai recentă confruntare directă din SuperLiga României a adus şi cea mai mare diferenţă de scor: 21 octombrie 2023, FC Hermannstadt - Dinamo 4-0, goluri marcate de Balaure - dublă, Jipa şi Alhassan. (Info: LPF)

Zeljko Kopic, după 0-4 cu CFR Cluj: ”Trebuie să ne rezolvăm problemele”

„În primul rând, felicitări pentru CFR. Sunt de acord că am început meciul foarte bine, am avut câteva ocazii, trebuia să fim mai atenți la ultima pasă. CFR e o echipă foarte puternică, atunci când îi dai spații, profită. Când am început să pierdem duelurile unu contra unu a devenit din ce în ce mai dificil.

Până la finalul primei reprize au avut una sau două situații. Au fost câteva greșeli. Am încercat să ieșim pe teren în repriza a doua cu forță mai multă, energie mai multă. După ce au reușit să înscrie le-am lăsat multe spații. Din nou, am avut 30 de minute bune, dar CFR a fost echipa mai bună.

Eu nu vorbesc despre arbitru, nu e important ce gândesc eu, important e ce decide arbitrul. Sigur că a fost un moment important, CFR are multă calitate. Nu vorbesc despre deciziile arbitrului.

Trebuie să ne refacem după acest meci, vom vedea pe cine ne vom putea baza la meciul următor. Sper ca unii dintre cei care au lipsit astăzi să fie pe teren. Staff-ul nostru medical muncește mult ca jucătorii accidentați să fie cât mai repede pe teren. Am o senzație că atunci când găsim o stabilitate în joc se întâmplă ceva și ne destabilizează.

Astfel de adversari, ca CFR-ul, dacă le dai ocazia te pedepsesc. Trebuie să ne rezolvăm problemele, să vedem pe ce jucători ne bazăm. Important este primul meci. Au fost importante victoriile dinaintea acestei partide cu CFR, sper să terminăm cât mai bine ultima parte a sezonului regulat”, a spus Zeljko Kopic, antrenorul lui Dinamo, după 0-4 cu CFR Cluj din ultima etapă.