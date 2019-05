Dinamo ar putea ramane fara cel mai bun jucator! Montini are 3 OFERTE pe masa: prima reactie a jucatorului

Dinamo ar putea ramane in vara fara unul dintre cei mai buni jucatori din acest sezon.

Mattia Montini se gandeste serios sa plece din Romania in perioada de transferuri din vara, mai ales ca are trei oferte importante. Bulgarii de la Levski insista cel mai mult pentru transferul lui Montini.



"Stiu că cei de la Levski sunt foarte interesati de mine. Stiu că Levski ma vrea, la fel ca Rosenborg, din Norvegia. Am oferta si de la o echipa din Italia, care se lupta sa promoveze in Serie A. Aceste optiuni sunt foarte tentante, dar nu stiu daca voi ramane sau voi pleca de la Dinamo. Ma simt foarte bine aici, am devenit un jucator cheie intr-un timp scurt, am contract pana vara viitoare si apoi voi vedea ce se va intampla. Despre Levski stiu ca au printre cei mai nebuni fani din Balcani si Bogdan Patrascu, scouterul lor, incearcă sa ma convinga sa merg la Sofia, dar nu stiu", a declarat Montini pentru Sportal.bg.

Montini a marcat 10 goluri in Liga 1 pentru Dinamo, insa in ultima perioada relatia dintre atacantul italian si Mircea Rednic pare ca s-a racit. Antrenorul lui Dinamo l-a schimbat des pe Montini.