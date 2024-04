Dinamo are nevoie de o victorie pe teren propriu în jocul programat duminică de la ora 18:15, pentru a spera la salvarea de la retrogradare.

În cazul unei înfrângeri, situația s-ar complica semnificativ pentru ”câini”, având în vedere că Poli Iași este una dintre contracandidatele pentru salvarea de la retrogradare.

Înainte de meciul de pe ”Arcul de Triumf”, Zeljko Kopic a decis să lucreze la atmosfera din cadrul echipei. ”E o parte normală din procesul nostru”, spune tehnicianul croat.

Zeljko Kopic: ”E o parte normală”

„Este important, ne-au mai rămas șase meciuri, mâine este primul și cel mai important. Jucătorii sunt OK, n-avem accidentați, am avut o săptămână bună, am avut ședințe de antrenament, am avut și un 'teambuilding', în sfârșit vremea e puțin mai bună. E o parte normală din procesul nostru, am luat de câteva ori cina împreună, acum am decis să petrecem timpul într-un alt fel. Atmosfera în vestiar este pozitivă și așteptăm ziua de mâine.

Toată lumea simte că meciul de mâine e important, dar ăsta a fost planul nostru, să stăm împreună. Astăzi avem pregătire tactică la antrenament ca să fim pregătiți”, a spus Zeljko Kopic, la conferința de presă.

Cu toate că a avut moral bun după ultimele meciuri din sezonul regulat, Dinamo a rămas fără victorie în primele trei meciuri din play-out și a revenit în zona locurilor direct retrogradabile, cu 16 puncte, la unul distanță de următoarea clasată.

Pentru Dinamo, calculele sunt simple. Pentru a spera la salvarea de la retrogradare sau cel puțin la un loc care să asigure participarea la baraj, ”câinii” sunt obligați să câștige următoarele două meciuri din campionat, cu Poli Iași și FCU Craiova.