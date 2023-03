Cu chef de Baiaram! „Nu puteam să trec singur peste asta!” Coșmarul trăit de jucătorul Universității Craiova în ultimele luni

Absent de pe teren timp de două luni după ce a suferit o operație la genunchi, Ștefan Baiaram a vorbit deschis despre cum a reușit să treacă peste această perioadă în care a stat departe de teren.

Familia și prietenii l-au ajutat pe Baiaram să treacă mai ușor peste accidentare, iar mijlocașul ofensiv speră să atingă forma maximă în playoff, pentru a-și ajuta echipa să obțină o clasare cât mai bună.

Baiaram: „Nimeni nu se aștepta că trebuie să mă operez!”

„Este prima mea accidentare serioasă, am mai avut mici accidentări precum entorse. Nimeni nu se aștepta că trebuie să mă operez, ca se va ajunge la operație și să trec prin acea perioadă. Este bine că într-un final am reușit să eliminăm ceea ce trebuia și am trecut peste.

Nu simt absolut nimic, doar fizic trebuie să mă pun pe picioare. Sper ca de la antrenament la antrenament să cresc cât mai mult. Sper ca după meciul cu UTA Arad să fiu 100% pregătit pentru play-off, care va fi foarte greu, solicitant și îmi doresc să fiu la capacitatea mea maximă, să fiu în formă.

A fost o perioadă foarte grea, familia și prietena mea au fost lângă mine acolo, dacă eram singur nu cred că puteam să trec peste ea. Își dă seama, mă ajută foarte mult mai ales că este din domeniul sportiv și mă ajută foarte mult”, a spus Ștefan Baiaram.

În cele 14 meciuri în care a fost utilizat în campionat, decarul oltenilor a marcat 3 goluri și a oferit o a pasă decisivă. A mai bifat și 6 meciuri în preliminariile UEFA Conference League, reușind să înscrie o dată, cu Zorya Lugansk, 3-0, și să ofere două assist-uri.