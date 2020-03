DEZVALUIRI NEASTEPTATE cu Adi Mutu in prim-plan! Selectionerul de tineret si Adrian Neaga, suspectati de blat in Liga 1! "Briliantul" a spus tot

Adrian Mutu a trecut printr-un episod neplacut atunci cand a fost antrenor la Voluntari.

Totul s-a petrecut inaintea meciului din 2018 cu ACS Poli Timisoara - FC Voluntari, cand Mutu a primit informatii ca antrenorul gazdelor, care este si finul sau, Adrian Neaga, ar fi incercat sa afle detalii din vestiarul ilfovenilor, contactand chiar si jucatori.

Adrian Mutu a povestit toata intamplare in ultimul interviu acordat pentru Gazeta Sporturilor.

"Informatia este adevarata! Neaga nu a incercat sa umble la echipa sau sa-i mituiasca pe jucatori, doar i-a sunat sa-i intrebe cum joaca si sa afle ceva informatii. Baietii mi-au spus. Nu ma duc cu gandul atat de departe, deci nu cred ca incercat sa-i mituiasca, nu facea el lucrul asta.

Eu m-am suparat pe el pentru ca i-am spus ca, pe langa relatia nas-fin, suntem si prieteni de peste 30 si ceva de ani si nu e frumos ce-a facut. Dar nu e nimic logic... Cand doua echipe sunt in lupta directa cum sa ma intrebe cum joc? In fine... Am jucat cu el si am castigat acel meci in deplasare. L-am batut 3-2, deci n-a avut parte de informatiile corecte", a declarat Adi Mutu pentru Gazeta Sporturilor.