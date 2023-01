Folosit pe postul de fundaș dreapta, Sorescu a fost activ în planul ofensiv, însă centrările sale în careu nu au fost cele mai precise. La pauză, fotbalistul împrumutat de la Rakow a fost înlocuit de Valentin Crețu.

Liviu Ganea: "Sorescu a avut 5-6 centrări și nu a găsit niciun coechipier, m-a surprins"

Liviu Ganea (34 de ani), fostul atacant de la Dinamo sau CFR Cluj, a recunoscut că a fost surprins de centrările imprecise ale lui Deian Sorescu, însă admite că timișoreanul are nevoie de o perioadă de adaptare la noua formație.

De asemenea, Ganea a fost surprins și de schimbarea rapidă a lui Deian Sorescu.

"Dacă stăm să ne uităm, FCSB nu a avut ocazii atât de clare. Au încercat în anumite momente ale jocului să pună o anumită presiune, dar nu au reușit. Mă uitam în prima repriză, Sorescu a avut 5-6 centrări în care nu a reușit să îl găsească pe Compagno sau alt coechipier. Eu, din perioada Dinamo, îl știam pe Sorescu că centrează foarte bine. Chiar avea niște execuții foarte bune de centrare și mai și marca.

D-asta m-a surprins ieri puțin, mă așteptam la altă precizie din partea lui. Chiar spuneau comentatorii: 'Unde ești tu, Crețule?'. Dar cred că Sorescu mai are nevoie de puțin timp. Calitate are, dar la FCSB știm că răbdarea nu este un atu. A fost schimbat, introdus Crețu. De obicei, astfel de schimbări nu prea se fac. Nu prea înlocuiești fundașul drepta, chiar dacă nu ți-a reușit o centrare bună. Din punct de vedere al apărării, Deian s-a apărat bine. Că n-a reușit el pe faza ofensivă, așa cum se aștepta toată lumea, asta e altceva", a spus Liviu Ganea, la emisiunea Ora Exactă în Sport, de la Pro Arena.

50.000 de euro este suma plătită de FCSB pentru împrumutul lui Sorescu de la Rakow

950.000 de euro trebuie să achite FCSB în vară dacă vrea să îl transfere definitiv pe Sorescu

Deian Sorescu s-a sufocat la debutul pentru FCSB

„Mă bucur că am câștigat, asta era cel mai important. Știam de la început că va fi un meci de luptă, știam că Sibiul se va apăra și au scos, din ce am înțeles, în prima parte a campionatului rezultate bune cu echipele de pe primele locuri. Ne bucurăm că am câștigat cu 1-0 și suntem în luptă acolo sus.

M-am simțit bine, puțin sufocat la început, dar a fost bine. Mai trebuie să învăț unele chestiii cu care echipa e obișnuită și, cu siguranță, voi fi mai pregătit. (n.r. dacă a primit justificări că a fost schimbat la pauză). Nu am apucat să vorbesc, toți suntem bucuroși că am câștigat. V-am spus, știam că va fi un meci greu, asta ne bucură.

Am fost primit foarte bine, nu mă așteptam. Cu mulți băieți am jucat, am fost rivali, cu mulți am fost colegi la națională. Am fost primit foarte bine și asta mă bucură foarte tare. M-a chemat deja galeria, am fost primit bine și de suporteri, am cântat alături de ei. Mă bucur că am fost primit bine și respectat”, a declarat Deian Sorescu la finalul meciului cu FC Hermannstadt.