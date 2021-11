Destinație surpriză pentru Gigi Becali!? Ar putea prelua un club din provincie: „Nu spun nimic înaintea meciului direct”

Deși pare greu de crezut că asta se va întâmpla, nu este exclus ca latifundiarul din Pipera să renunțe în cele din urmă la club, asta după ce a dorit și în trecut să-l vândă.

Principalele cluburi care ar fi mai mult decât fericite de o eventuală asociere cu Gigi Becali sunt Academica Clinceni („lanterna roșie” a Ligii 1) și FC Voluntari (ocupanta locului șase în clasament).

Zile acesta a mai apărut, însă, o canditată serioasă din provincie. Valeriu Iftime a susținut în trecut că este dispus să renunțe la FC Botoșani pe gratis dacă va găsi un investitor. Soluția este perfectă pentru Becali, care a anunțat că vrea să meargă la o echipă cu care să câștige campionatul.

Valeriu Iftime a refuzat să comenteze informațiile înaintea întâlnirii directe dintre FCSB și FC Botoșani.

„Nu am vorbit cu nimeni, nu vreau să spun nimic înaintea meciului direct. Nu vreau să comentez toate anomaliile pe care le zic unii oameni. După cum am spus, nu am nimic de comentat”, a spus Valeriu Iftime, potrivit as.ro.

FCSB primește duminică (21.11.2021), de la ora 20:30, vizita formației FC Botoșani, în etapa a șaisprezecea a Ligii 1. Cele mai tari faze vor fi pe sport.ro.

Iftime, dispus să renunțe la FC Botoșani pe gratis

„Eu vreau să ies din fotbal dacă găsesc un investitor dispus să preia totul. Aerul din fotbalul românesc nu e deloc respirabil pentru mine. Nu producem deloc spectacol şi nimic. Totul se întâmplă din cauza unor astfel de patroni. Noi nu producem spectacol, mimăm fotbalul. Mă enervează şi îmi consumă viaţa fotbalul, atât.

Voi găsi soluţii ca să nu distrug clubul ăsta. L-aş da fără nicio remuşcare. Nu vreau bani. Vreau să vină cineva aici şi să îl ţină măcar trei ani de zile. Clubul nu are nicio datorie acum, nu avem niciun litigiu cu niciun jucător”, spunea Valeriu Iftime cu ceva timp în urmă, la Digi Sport.