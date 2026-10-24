Hagi „fierbe“: fotbalistul care a „trădat“ România, pe val! Încă un gol astăzi și cifre fabuloase, în 2026

Hagi „fierbe“: fotbalistul care a „trădat“ România, pe val! Încă un gol astăzi și cifre fabuloase, în 2026 Stranieri
SPORT.RO
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Într-un moment în care prima reprezentativă duce lipsa unor jucători capabili să facă diferența pe teren, selecționerul vede cum un om care a renunțat la tricolor strălucește în străinătate.

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Alexandru MitritaChina
Din articol

Dragoste cu silă nu se poate nici în fotbal. Pornind de aici, trebuie înțeleasă decizia lui Alex Mitriță (31 de ani), cel care, în septembrie 2025, când regretatul Mircea Lucescu era selecționer, și-a întors spatele României.

În acel moment, Mitriță a publicat o scrisoare kilometrică din dorința de a ascunde motivul real pentru care a ales să pună capăt carierei sale, la prima reprezentativă. Pe scurt, fotbalistul a dat vina pe distanțele mari pe care ar trebui să le parcurgă, pentru a onora convocările. Dar, de fapt, Mitriță era nemulțumit că nu e un om de bază pentru „Il Luce“. Cum nu fusese nici pentru Edward Iordănescu, în mandatul acestuia pe banca naționalei. Explicația marginalizării sale? Atitudinea nepotrivită. Despre această problemă a lui Mitriță a vorbit, la un moment dat, Răzvan Lucescu, cel care l-a avut elev, la PAOK Salonic.

„Mitriță, un băiat senzațional, un fotbalist supertalentat, un jucător imprevizibil, un jucător care poate desface apărări, atunci când jocul e blocat. Un jucător care poate veni cu acea idee genială și să-ți aducă un plus când nu te aștepți. Singura mea problemă cu Alex, și știe foarte bine că de multe ori am avut discuția asta, a fost că atunci când nu juca, lăsa capul în pământ. Cumva ceda! Nu reacționa... În momentele de dificultate, nu știe să lupte. El are nevoie de o echipă unde el să fie rege. Exact cum este la Craiova“, a spus Răzvan Lucescu.

Mitriță, pe val în China, cu cifre excelente

După ce a renunțat să se lupte, pentru a deveni un om de bază la echipa națională, Mitriță s-a concentrat pe cariera sa la echipa de club, la Zhejiang Professional. Din păcate, doar aici, în mediocritatea Superligii chineze – echipa lui Mitriță e pe locul 10 din 16 cu o etapă înainte de final – fostul internațional e mare.

Astăzi, în meciul Liaoning Tieren - Zhejiang Professional (2-4), Mitriță a fost titular, integralist, dar și cel mai bun om al echipei sale! Românul a marcat un gol, în minutul 45+6, și a oferit o pasă decisivă, în minutul 61. Pentru prestația sa, fostul craiovean a fost notat cu 7,9 de Flashscore, în condițiile în care media echipei sale a fost de 6,9.

Cu o etapă înainte de terminarea Superligii chineze, cifrele lui Mitriță sunt excelente: 24 de meciuri, 12 goluri și 13 pase de gol. E pentru al doilea sezon la rând, când românul evoluează pentru Zhejiang Professional. În campionatul din 2025, echipa s-a clasat pe 7.

De-a lungul carierei sale internaționale, Alex Mitriță a adunat 26 de selecții și 4 goluri.

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