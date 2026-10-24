Hagi „fierbe“: fotbalistul care a „trădat“ România, pe val! Încă un gol astăzi și cifre fabuloase, în 2026

Dragoste cu silă nu se poate nici în fotbal. Pornind de aici, trebuie înțeleasă decizia lui Alex Mitriță (31 de ani), cel care, în septembrie 2025, când regretatul Mircea Lucescu era selecționer, și-a întors spatele României.

În acel moment, Mitriță a publicat o scrisoare kilometrică din dorința de a ascunde motivul real pentru care a ales să pună capăt carierei sale, la prima reprezentativă. Pe scurt, fotbalistul a dat vina pe distanțele mari pe care ar trebui să le parcurgă, pentru a onora convocările. Dar, de fapt, Mitriță era nemulțumit că nu e un om de bază pentru „Il Luce“. Cum nu fusese nici pentru Edward Iordănescu, în mandatul acestuia pe banca naționalei. Explicația marginalizării sale? Atitudinea nepotrivită. Despre această problemă a lui Mitriță a vorbit, la un moment dat, Răzvan Lucescu, cel care l-a avut elev, la PAOK Salonic.

„Mitriță, un băiat senzațional, un fotbalist supertalentat, un jucător imprevizibil, un jucător care poate desface apărări, atunci când jocul e blocat. Un jucător care poate veni cu acea idee genială și să-ți aducă un plus când nu te aștepți. Singura mea problemă cu Alex, și știe foarte bine că de multe ori am avut discuția asta, a fost că atunci când nu juca, lăsa capul în pământ. Cumva ceda! Nu reacționa... În momentele de dificultate, nu știe să lupte. El are nevoie de o echipă unde el să fie rege. Exact cum este la Craiova“, a spus Răzvan Lucescu.