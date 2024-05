În tur, Dinamo s-a impus cu 2-0. Ambele goluri ale ”câinilor” au fost marcate de Dennis Politic în repriza secundă. Mai întâi, mijlocașul dinamovist a punctat cu o lovitură de cap din centrarea lui Ahmed Bani, iar apoi a reușit ”dubla” după o acțiune personală, încheiată cu un șut puternic sub bară.

Înainte de meciul de luni, Dennis Politic (24 de ani) a susținut conferința de presă și a fost întrebat inclusiv despre viitorul său.

Golgheterul ”roș-albilor” a spus că își dorește să joace la un nivel cât mai bun, în străinătate, și ar urma să discute cu conducerea clubului, urmând ca apoi să ia o decizie cu privire la situația sa.

Dennis Politic: ”Voi lua o decizie”

„Când echipa merge bine, este mult mai ușor pentru orice jucător să performeze, să joace cât mai bine. Eu am încercat să-mi fac treaba cât de bine am putut și sunt sigur că și ceilalți jucători au dat tot ce au putut pentru acest club minunat. Cum am spus, mai este un meci, trebuie să fim toți concentrați. Vom vedea ce se întâmplă și ne vom bucura de vacanță.

Sunt concentrat pe acest ultim meci, după voi avea discuții cu conducerea, cu Andrei și vom stabili ce se întâmplă din sezonul următor.

Cred că orice fotbalist își dorește să joace la un nivel cât mai înalt. Obiectivul meu ar fi să ajung din nou la un club din străinătate, un club bun. Deocamdată sunt aici, muncesc cât de mult pot pentru visul meu și încerc să ajut Dinamo cât de mult pot.

(n.r. - Oferte sunt?) Nu vreau să discut despre asta acum, mă bucur de faptul că sunt aici și dau tot ce pot pe teren. Vom vedea din vară ce oferte vor fi, voi discuta cu conducerea și voi lua o decizie”, a spus Dennis Politic, la conferința de presă.

De menționat este că Dennis Politic va intra, din vară, în ultimul an de contract cu Dinamo, astfel că sunt șanse mici ca acesta să plece gratis de la echipă dacă ”roș-albii” vor rămâne în Superligă.

În acest sezon, atacantul este golgheterul lui Dinamo, cu opt goluri în 35 de meciuri, cifră la care se adaugă și două pase decisive.