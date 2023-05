Denis Alibec și-a ”turnat cenușă în cap” după ce a fost eliminat: ”Când sunt într-un moment bun, dau cu piciorul”

Denis Alibec (32 de ani) a fost eliminat în prelungirile primei reprize după ce l-a lovit cu cotul pe Ștefan Vlădoiu.

Centralul Andrei Chivulete i-a arătat direct cartonașul roșu atacantului de la Farul, în ciuda faptului că acesta a protestat, dar fără succes.

După meci, Alibec și-a recunoscut vina și ”și-a turnat cenușă în cap” pentru gestul său. Atacantul a văzut direct cartonașul roșu și, în consecință, va lipsi în ultimele două partide din acest sezon.

Denis Alibec: ”Chiar nu am vrut să-l lovesc”

„În primul rând, îmi cer scuze suporterilor, staff-ului. Am vrut să-l împing, să fac fault, dar mi-a alunecat cotul în capul lui. Am vrut să-l împing, nu să-l lovesc. Dar, după cum se vede pe reluare, e clar cartonaș roșu. Chiar nu am cuvinte, nu știu. Mereu când sunt într-un moment bun, dau cu piciorul. Am încredere în colegii mei, cu siguranță vom fi campioni.

Am fost un pic mai nervos că am ratat penalty-ul, dar chiar nu am vrut să-l lovesc. Chiar nu mi-am dat seama, nu m-am gândit că l-am lovit așa de rău. Chiar nu a fost cu intenție. Am vrut să dau iar tare pe mijloc și i-am dat în picior. Asta e mai puțin important. Important e că nu am luat cele trei puncte.

Am încredere în colegii mei, îmi pare rău că nu pot fi alături de ei, dar voi fi cu sufletul. CFR este o echipă bună și sper să facă un rezultat mare. Cu siguranță este decisiv, dar suntem puternici, suntem o familie și suntem împreună până la final”, a spus Denis Alibec, la finalul partidei.

În urma acestui rezultat, Farul Constanța a ajuns la 47 de puncte și este la patru distanță de FCSB, care va juca duminică în compania celor de la CFR Cluj, pe Arena Națională.

Pentru Farul, calculele sunt simple. Indiferent de rezultatul din meciul FCSB și CFR Cluj este obligată să câștige în următoarea etapă în compania vicecampioanei, pe teren propriu, pentru a câștiga matematic titlul cu o etapă înainte de final