Denis Alibec, după remiza cu Petrolul: "Știam că sunt slabi / Faulturi prostești" Ce spune despre conflictul cu Grigoryan

Petrolul a deschis scorul în minutul 33, prin Mihnea Rădulescu, însă reușita a fost anulată după intervenția VAR, considerându-se că Alexandru Tudorie, aflat în poziție de ofsaid, l-a incomodat pe portarul Buzbuchi.

Denis Alibec, după Petrolul - Farul 1-1: "La gol am scăpat singur, știam că fundașii lor centrali se aruncă, știam că sunt slabi la unu contra unu"

În repriza secundă au marcat căpitanii celor două echipe: mai întâi Denis Alibec, în minutul 60, iar ulterior Gicu Grozav, în minutul 83. Golul Petrolului a fost validat de VAR după nu mai puțin de opt minute de așteptare.

La finalul meciului, Alibec a comentat faza golului pe care l-a marcat în repriza secundă, dar și conflictul avut cu coechipierul Narek Grigoryan pe teren.

"A fost un meci frumos. Au fost ocazii de ambele părți. Cred că meritam să câștigăm. Am avut o șansă foarte mare la 1-0 pentru noi. Chiar i-am analizat ieri, ne-am uitat că la fazele fixe sunt periculoși, că marchează mereu pe final și exact asta s-a întâmplat. N-am reușit să gestionăm bine.

Ne-am retras puțin pe final, n-am mai pus probleme în atac și s-a văzut. Am făcut faulturi prostești în afara careului și au reușit să înscrie.

La gol am scăpat singur, știam că fundașii lor centrali se aruncă, știam că sunt slabi la unu contra unu și exact asta am făcut. Sunt bucuros că am reușit să marchez, să ies sănătos de pe teren. Chiar m-am simțit foarte bine, cred că sunt pregătit fizic să joc 90 de minute.

(n.r - despre conflictul cu Grigoryan) Mă cunoașteți, știți că sunt nervos, dau totul pe teren și sunt supărat când nu sunt răsplătit pentru asta. Da, ne-am împăcat, trece imediat. Mi-am cerut scuze la pauză și nu e nicio problemă.

Cred că trebuie să avem mai multă încredere în noi, să credem că putem prinde play-off-ul, dar dacă vom continua așa va fi greu", a spus Denis Alibec.

În urma acestui rezultat, Farul ocupă locul 11, cu doar 9 puncte acumulate în primele 9 etape. De partea cealaltă, Petrolul e pe 5, cu 14 puncte.