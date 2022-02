Declarații surprinzătoare ale lui Hagi după 8-2 cu Academica: "Clinceni, o formație foarte bună! Nu e cum s-a zis la televizor"

Cu numeroase probleme financiare și un lot schimbat aproape în totalitate, ultima clasată nu a putut face față echipei lui Gică Hagi. Farul a înscris printre șapte jucători diferiți: Jefte Betancor (dublă), Gabi Iancu, Constantin Grameni, Dragoș Nedelcu, Adrian Petre, Radu Boboc și Robert Moldoveanu.

Gică Hagi: "Academica Clinceni, o formație foarte bună"

Deși s-a impus categoric la Giurgiu, Gică Hagi a avut câteva declarații surprinzătoare, spunând că Farul a întâlnit o formație foarte bună. Managerul tehnic al Farului a explicat că l-a analizat pe antrenorul ilfovenilor, Florin Stângă, și a spus unde s-a făcut diferența.

"Cred că am întâlnit o echipă foarte bine montată, o echipă care a pregătit meciul foarte bine, cu un antrenor nou, care își dorea foarte mult și l-am analizat foarte bine. A trebuit să facem totul într-o zi și jumătate pentru că s-au schimbat criteriile, viziunea care era la Clinceni.

L-am analizat foarte bine, am luat un meci de referință, acela de la Cluj, unde el (n.r - Florin Stângă) a jucat cu Astra. S-a dus la Cluj și a câștigat meciul, așa că am știut să montez echipa foarte bine, am analizat orice aspect. Cu Clinceniul total schimbat, cu jucători noi și nu așa cum s-a mai zis la televizor, că ar fi tineri. Nu, luați formația! Cu alții au jucat cu tinerii și au pierdut cu 1-0, 2-0.

Cu noi au jucat cu cei care aveau experiența cea mai bună. O formație foarte bună, foarte bine alcătuită, dar cred eu că Farul a avut o evoluție foarte, foarte bună, spre excelentă. Jucătorii au fost inspirați, au avut răbdare, i-am deschis bine și am marcat goluri. Suntem într-un moment bun și sperăm să-l exploatăm cât mai mult", a spus Hagi, înaintea meciului Farul - FC Argeș, programat luni, de la 17:30.

Grație victoriei cu Academica, Farul a păstrat șanse mari pentru accederea în play-off. Dobrogenii ocupă locul 6 în Liga 1, la patru lungimi în fața următoarei adversare, FC Argeș.