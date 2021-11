Declarații noi ale lui Dulca după reacția dură de la finalul meciului cu Rapid: ”Eram frustrat”

Acesta a avut o intervenție în direct, imediat după meci, în care a răbufnit la adresa arbitrilor care au decis eliminarea a doi jucători ai Chindiei, în acel meci.

După acea reacție la ”rece”, Dulca a revenit și a oferit o nouă declarație. Acesta își menține părerea și cere corectitudine din partea arbitrilor.

”Îmi mențin părerea și acum. Am fost dezavantajați, am pierdut două puncte în fața Rapidului, mai ales că am jucat cu doi oameni în minus. Asta a fost mai frustrant pentru noi. Eram frustrat pe meci, pe arbitri, care ne-au făcut viața grea în ultimii doi ani.

Sunt multe decizii greșite împotriva noastră. Vrem să avem șanse egale cu orice adversar. Îmi doresc cel mai bun pentru mine, de aceea spun că vreau în play-off.

Acești arbitri oficiază și în Champions League și în Europa League, dar acolo nu fac greșeli. Nu știu de ce, poate că sunt speriați că pot fi taxați mai dur decât la noi”, a spus Dulca, la Digi Sport.

După meciul cu Rapid, Marco Dulca a avut o intervenție-fulger, fiind nemulțumit de atitudinea arbitrilor asupra echipei sale.

"Nu e normal, tot timpul suntem dezavantajați. Noi am tăcut. Când arbitrează în Champions League e perfect totul, când arbitrează în România, greșeli doar împotriva echipelor mai mici! Arbitrați corect! Al doilea gol, offside de un metru. Ce facem? Cu doi oameni în minus, tragem de noi tot meciul, alergăm, mai aveam un pic și vomitam pe teren, iar dintr-o greșeală de arbitraj noi pierdem trei puncte.

E foarte mare dezamăgirea. Am auzit acum în studio că Rapid n-a câștigat din cauza vremii, că a venit vremea rece și de aceea. Cum poți să vorbești așa ceva? De ce nu se vorbește de Chindia? Cu doi oameni în minus a ținut piept Rapidului. Cu FCSB, la fel, greșeli de arbitraj, tragem de noi, pierdem în ultima secundă.

Nu e normal așa ceva. Campionatul trecut, campionatul ăsta, la fel. Noi suntem o echipă mică, luptăm, dar vrem să avem aceleași drepturi ca celelalte echipe. Nu e normal așa ceva. Dacă luăm toate punctele pierdute în anul trecut, eram pe loc de play-off.

La fel și în campionul ăsta. Normal că ne mobilizăm. Noi am fost cu doi oameni în plus. Greșeli de arbitraj! Cu FCSB, la fel, cartonaș roșu Kocic, deși nu l-a atins", a spus Dulca, după meci.