Declaratie geniala dupa meciul care i-a scapat de ultimul loc: "Am facut pariu cu antrenorul si am liber. Trebuia sa faca si altii daca voiau si ei!"

Claudiu Belu a primit 'permisie' 24 de ore dupa ce i-a adus victoria lui Hermannstadt la Voluntari. Sibiul a scapat de ultimul loc datorita golului sau.

Belu a marcat in finalul reprizei cu o executie frumoasa, cu calcaiul. Fundasul a urcat in atac motivat de pariul pe care l-a facut cu antrenorul Beza. Cei doi au stabilit ca Belu primeste o zi libera daca marcheaza cu Voluntari. Presati de victoria Iasului contra Astrei, fotbalistii de la Hermannstadt au batut si ei la Voluntari si au scapat de ultimul loc.

"Am facut pariu cu antrenorul si i-am zis ca-s liber daca dau gol azi. Nu e bine deloc sa fii pe ultimul loc. Te suna prietenii, iti spun. Nu am mai fost atat de jos, doar la FCSB sezonul trecut pentru cateva etape. Am vazut ca a castigat si Iasul, trebuia neaparat sa batem si noi pe Voluntari.

Suntem la mana noastra in continuare. Daca batem in toate meciurile suntem salvati. Nu am avut niciodata liber de Pasti, e greu sa te uiti cum unii se bucura de toate mancarurile si noi mancam pui cu paste", a spus Belu la finalul jocului.