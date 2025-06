Tricolorii au ratat ocazia meciului în finalul primei reprize, când Louis Munteanu a irosit un penalty, iar acest moment a fost comentat și de selecționerul Italiei, Carmine Nunziata.



Reacția selecționerului Italiei după penalty-ul ratat de Louis Munteanu



Tehnicianul "azzurrinilor" a recunoscut că victoria a fost una muncită și a lăudat intervenția decisivă a portarului Desplanches.



„A fost foarte important să câștigăm primul meci al grupei. Este mereu crucial să începi cu dreptul. Am făcut multe lucruri bune, chiar dacă mai sunt aspecte de corectat. Apoi, am avut noroc pentru că Desplanches a apărat penalty-ul, dar sincer, am fi putut închide meciul mai devreme”, a spus tehnicianul la sfârșitul partidei pentru Rai Sport.



EURO U21 | Italia - România 1-0



Italia a dominat prima repriză și a marcat în minutul 26, prin Baldanzi. România a echilibrat jocul după pauză, dar a ratat șansa egalării înainte de pauză, când Ignat a fost faultat în careu de Ndour, iar arbitrul a dictat penalty după consultarea VAR. Louis Munteanu, golgheterul SuperLigii, a șutat moale, iar Desplanches a apărat fără emoții.



România U21 a avut o a doua repriză mai bună, dar golul lui Ianis Stoica a fost anulat pentru offside, iar în prelungiri, Mitrov a ratat dintr-o poziție ideală, lobând peste poartă.