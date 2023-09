Fundașul lui FCSB spune că nu are rival în Superligă: ”Nu mă impresionează nimeni”

Joyskim Dawa a ajuns în 2021 în lotul lui FCSB, după ce FC Botoșani l-a vândut pentru suma de 350.000 de euro. Fundașul de origine franceză a vorbit despre idolul său în fotbal, precum și despre adversarii din Superliga României:

”Înainte era Puyol, îmi plăcea faptul că era un lider şi cum se comporta pe teren. Dădea totul pentru echipă. Am aceeaşi mentalitate ca el. (n.r. Care ţi se pare cel mai periculos atacant din România?) Alibec, dar nu sunt impresionat. Nu mă impresionează niciun atacant din Superligă. Cred că în acest sezon putem câştiga campionatul, chiar şi anul trecut puteam, dar am pierdut prea multe puncte uşoare împotriva echipelor mici, dar în acest sezon e diferit. Suntem mai încrezători pe teren, jucăm mult mai bine decât anul trecut şi suntem mult mai concentraţi pe teren” a transmis Dawa conform orangesport.

Dawa luptă în continuare cu rasismul

Apărătorul lui nu a uitat jignirile de primite după gafa de la Hermannstadt și a ținut să transmită un mesaj prin intermediul contului său oficial de Instagram:

”Salutare! Aşa cum poate aţi văzut sau auzit, am primit insulte rasiste după ultimul meci din campionat. Nu este un caz singular. A cest lucru s-a mai întâmplat şi înainte, dar am preferat să nu spun nimic. Astăzi am decis să pun stop. Suntem în 2023, iar multe lucruri trebuie să se schimbe, atât în lumea fotbalului, cât şi în afara lui. Trebuie aplicate sancţiuni împotriva oamenilor identificaţi în aceste cazuri, trebuie dat un exemplu şi să ne asigurăm că nu se va mai întâmpla în viitor.

E inacceptabil că într-o lume cu un mixt de culturi şi de culori să existe în continuare flagelul rasismului, mai ales în sport, un loc unde ştim că nu există graniţe.

Vreau să ştiţi că sunt conştient că doar o minoritate a oamenilor este rasistă şi că suporterii adevăraţi mă susţin, îmi demonstrează că mă respectă şi că mă iubesc. Vă mulţumesc pentru toate mesajele trimise şi pentru sprijinul vostru. Astfel de lucruri nu mă vor demoraliza. Din contră, mă vor face mai puternic în viitor. Sunt foarte mândru că aparţin comunităţii oamenilor de culoare, o parte integrantă a diversităţii şi bogăţiei lumii. Lupta continuă” a concluzionat Dawa.