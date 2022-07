Darius Olaru arată cu degetul spre arbitraj după egalul cu U Cluj: „Penalty clar și eliminare!”

La finalul partidei, Darius Olaru a acuzat arbitrajul. Mijlocașul ofensiv al vicecampioanei consideră că echipa sa a fost privată de o lovitură de la 11 metri.

„Cu siguranță nu este începutul pe care ni-l doream. Trebuie să ridicăm capul, să analizăm și să vedem ce nu a mers bine în această seară și să ne ridicăm nivelul de joc. Cred că toată echipa atacă, toată se apără. Este începutul campionatului, trebuie să începem să prindem ritm și sunt sigur că vom arăta mult mai bine.

„A fost henț în careu!”

Cred că suntem aceiași jucători. Au trecut ceva ani, avem un grup omogen și trebuie să arătăm mai bine de la joc la joc. Cred că am avut penalty în prima repriza, la Pires. Mi se pare că este henț în careu. În plus, cred că merita și cel de-al doilea cartonaș galben și eliminarea. Ne-ar fi ajutat foarte mult să avem un penalty și cartonaș roșu.

Nu ne-au surprins (n.r. - jucătorii de la U Cluj). Ne așteptam să înceapă tare, să bage piciorul la minge, dar trebuia să fim mult mai pregătiți și să nu le dăm șansa să marcheze acel gol.

(n.r. - despre meciul din Conference League) Am văzut și meciurile lor. Cred eu că nu mai este niciun meci ușor. Trebuie să ne respectăm adversarul și trebuie să dăm totul pentru a ne califica mai departe”, a spus Darius Olaru la finalul meciului FCSB - U Cluj, scor 1-1.

FCSB și Universitatea Cluj au încheiat la egalitate, scor 1-1, după un meci în care arbitrajul video a intervenit de două ori. Mai întâi, VAR-ul a anulat reușita lui Tescan, din lovitură liberă, iar apoi pe cea a lui Florin Tănase.

Înainte de pauză, Adrian Bălan a marcat din pasa lui Ioan Filip, iar Florin Tănase a restabilit egalitate dintr-un penalty obținut tot de el. În următoarea etapă, U Cluj va juca ”acasă” cu Universitatea Craiova, iar FCSB se va deplasa pe terenul rivalei Rapid.