Toni Petrea, iritat după pasul greșit făcut de FCSB la debut: "Lincar? E părerea lui! Nu sunt mulțumit"

Vicecampioana a fost condusă la pauză, după ce Adrian Bălan a înscris în prelungiri, în urma unui assist al lui Ioan Filip, care l-a depășit ușor pe Sorin Șerban. În prima repriză, VAR-ul a anulat câte un gol de fiecare parte și i-a refuzat lui FCSB un penalty.

Toni Petrea, iritat după pasul greșit făcut de FCSB la debut

FCSB a egalat în minutul 55, grație unui penalty transformat de Florin Tănase. Spre final, ambele formații au avut șansa victoriei, însă partida s-a încheit la egalitate, scor 1-1.

După meci, Toni Petrea s-a arătat nemulțumit de anumite greșeli făcute de echipa sa și a tras un semnal de alarmă. Antrenorul lui FCSB i-a răspuns și lui Erik Lincar, care a spus că vicecampioana este vulnerabilă în apărare.

De asemenea, în momentul în care lui Petrea i s-a spus că Florin Tănase ar fi fost nemulțumit de schimbările făcute la pauză de FCSB, Petrea a negat că ar fi vorba de așa ceva.

"Un joc mai puțin reușit din partea noastră. Am făcut destul de multe greșeli, inclusiv în repriza a doua, pe final, când puteam fi taxați pe contraatac. Trebuia să fim foarte concentrați pe final, să nu dăm posibilitatea adversarului să marcheze. Rezultatul nu mă mulțumește, dar trebuie să ne gândim mai mult la evoluția noastră. Trebuie să ne schimbăm atitudinea față de joc, față de adversarii pe care îi vom întâlni. Dacă nu, vom avea probleme.

E părerea lui Erik Lincar. Nu văd punctul sensibil în apărare. Am încercat să punem probleme, ne-am expus pe final și puteam fi taxați.

Crețu a avut meciuri în care a fost titular, a jucat, nu putem să spunem că a fost o surpriză. Da, în sezonul trecut am jucat cu Ovidiu Popescu, dar așa am considerat meciul ăsta. Poate și lipsa lui Radunovic a contat. Am vrut să începem cu jucători pe posturile lor, dar la pauză am fost forțat de evoluția lui Șerban și l-am înlocuit cu Ovidiu Popescu.

De unde știți dumneavoastră că era supărat Tănase pe schimbări? Eu nu știu despre așa ceva.

Am ținut mult de minge și am greșit mult, am pasat prost. Le-a spus că trebuie să jucăm mai repede, să surprindem adversarul. Am avut și o bară, dar nu am reușit. N-a funcționat așa cum trebuie jocul ofensiv în această seară.

Urmează jocuri grele, suntem încă la început de sezon, încă n-avem ritm. Ăsta e primul meci în care au jucat 90 de minute. Poate vor apărea și alți jucători la meciul din Georgia și la cel cu Rapid, vom vedea", a spus Toni Petrea, după meci.

În runda următoare din Liga 1, U Cluj va primi vizita Universității Craiova, în timp ce FCSB va juca în deplasare derby-ul cu Rapid.

Până la următoare etapă din Liga 1, FCSB va înfrunta formația Saburtalo Tbilisi, din Georgia, în deplasare, joi, de la 19:00, în meciul tur din runda secundă a preliminariilor Conference League.