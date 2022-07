După meciul de pe Arena Națională, Gigi Becali a intervenit la TV și și-a pus la zid toți jucătorii, inclusiv vedetele Florin Tănase sau Florinel Coman.

Sorin Șerban, OUT de la FCSB. Gigi Becali: "N-o să mai fie pe teren"

Patronul de la FCSB nu este dispus să îi mai ofere nicio șansă lui Sorin Șerban, fundașul stânga titularizat în această seară, care a fost depășit ușor la golul lui U Cluj.

Deși anterior îl lăudase pe Șerban și declara că speră să obțină o sumă importantă în schimbul său, Becali și-a schimbat radical opinia despre cel care i-a luat locul în primul 11 lui Risto Radunovic, indisponibil pentru jocul cu U Cluj.

"E și vina mea, e de fapt cea mai mare a mea că am crezut în Șerban. Săracul, n-are nimic cu fotbalul!

El n-o să aibă că n-o să mai aibă ocazia. N-o să mai fie pe teren. Sau Crețu, de exemplu. E posibil să mai fie, dar greu să mai fie și Crețu pe teren. Sunt Ovidiu Popescu, Radunovic, nu?", a spus Gigi Becali, la Digisport.

Golul lui U Cluj a venit după ce Ioan Filip a trecut ușor de Sorin Șerban în interiorul careului și a pasat decisiv în fața porții, de unde Bălan, nemarcat, l-a învins pe Târnovanu.

Sorin Șerban (22 de ani) a fost promovat la prima echipă a lui FCSB în 2020, iar până în prezent a strâns 14 meciuri și o pasă decisivă.

200.000 de euro este cota de piață a lui Șerban, conform Transfermarkt

Sorin Șerban, "depășit și nesigur"

La pauza meciului, Narcis Răducan și Ionel Dănciulescu i-au trecut pe Sorin Șerban și Florinel Coman la capitolul dezamăgiri. Primul a fost considerat vinovat la faza golului, iar al doilea nu se potrivește în rolul de atacant central, cred cei doi.

"Universitatea Cluj a înțeles foarte bine că trebuie să pună probleme și să fie o echipă dinamică. A profitat și de anumite puncte vulnerabile din tabăra FCSB-ului. Șerban a fost foarte solicitat și uneori depășit. Se simte faptul că nu au sprijin important în poziția de vârf, de număr 9. Coman n-a avut continuitate și se observă acest lucru. Nici la nivelul fundașilor centrali nu mi se pare o sincronizare perfectă", a spus Narcis Răducan.

"Șerban a fost destul de nesigur. Nici pe Coman nu-l văd o soluție pentru postul de atacant. Nici Tănase nu s-a simțit foarte bine în pozițiade inter. Octavian Popescu lipsește din joc în această primă repriză", a fost și reacția lui Ionel Dănciulescu.