Vicecampioana a primit vizita ”Bătrânei Doamne” pe Arena Națională luni seară. Pe un ger năprasnic la Capitală, FCSB a marcat de patru ori și a înregistrat trei puncte importante în lupta la titlu în campionat.

Darius ”MVP” Olaru a luat mingea acasă după FCSB - UTA Arad: ”Nimeni nu ne mai oprește”

Darius Olaru a marcat un hat-trick și a vorbit după meci despre evoluția FCSB-ului cu UTA Arad. Căpitanul liderului a subliniat faptul că le va da balonul coechipierilor săi să-l semneze și îl va lua acasă.

De asemenea, Darius Olaru a precizat că se gândește la un transfer în străinătate abia după ce va câștiga campionatul cu FCSB, care e mai aproape ca oricând de event după victoria cu UTA Arad.

”Nu cred că one-man show. A fost un joc de echipă bun. Am arătat bine. Meritam aceste trei puncte. Da, deja am luat mingea. Acum merg în vestiar să o semneze colegii. Mă bucur pentru acest hat-trick și sper să nu fie ultimul. Eram primul pe listă la penalty și am decis să-mi asum responsabilitatea și să-l execut.

Să știți că e dificil. Am făcut ieri un antrenament pe sintetic, dar încă se simte diferența. Încercăm să ne adaptăm, să fim bine și săptămâna asta. Urmează un meci dificil. Cel mai tare am resimțit frigul când am ieșit de la pauză. Putem spune că m-am încălzit cu golurile marcate.

Am făcut și câțiva pași greșiți, știm, putea fi mai mare diferența, dar ne bucurăm că luăm puncte și ne distanțăm de combatante. Toate meciurile sunt dificile. Noi ne facem jocul nostru. Dacă jucăm în acest fel, cu greu vom putea fi opriți.

Nu mă gândesc la transfer deocamdată. Trebuie să-mi fac treaba aici. Mă gândesc la campionat și după la transfer. Eu îmi doresc, normal, la sfârșitul campionatului. Momentan sunt aici și trebuie să-mi îndeplinesc obiectivul cu echipa. Deja am patru ani aici și cred eu că e momentul să câștigăm campionatul”, a spus Darius Olaru după meci.

FCSB - UTA Arad 4-0

Roș-albaștrii au început în forță anul cu un rezultat uriaș în Superliga. Darius Olaru a realizat un hat-trick, după ce a deschis scorul în minutul 20, a majorat diferența în minutul 22 și a modificat tabela de marcaj în minutul 66.

David Miculescu și-a trecut și el în cont un gol în minutul 82, iar FCSB (47 de puncte) s-a distanțat, așadar, la 11 puncte în clasament de CFR Cluj, care ocupă poziția a doua cu 36 de puncte.