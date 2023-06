Daniel Pancu, despre respect și autoritate: „M-am întâlnit cu Hagi la un moment dat. Fumam pe sub masă”

„Pancone” a dezăvluit că la final de carieră s-a întâlnit cu Gică Hagi și că din respect față de „Rege” a fost nevoit să fumeze pe sub masă.

În acest context, selecționerul naționalei U21 a declarat că în momentul de față respectul jucători pentru legendele fotbalului românesc a dispărut. Pancu a mai spus că nu simte că puștii de la naționala de tineret îi poartă un respect aparte.

„M-am întâlnit cu Hagi la un moment dat. Ne-am pus să vorbim despre fotbal, am băut un pahar de vin, două, trei. Și la un moment am vrut să fumez. Fumam pe sub masă. Și eram ultimii ani de carieră, mai aveam 2-3 de carieră, eram cine eram, aveam un nume. Dar tot aveam respectul ăsta.

Nu cred că jucătorii pe care îi antrenez azi îmi poartă vreun respect deosebit. Nu pot spune că nu mă respectă, dar nu simt ceva în plus. Nu mai e cum era odată. Jucătorii de azi sunt mult mai deschiși, mai liberi, vorbesc absolut tot ce le trece prin cap.

Pe noi ne consideră niște comuniști de modă veche. Eu am nevoie de traducere ca să înțeleg ce vor să spună”, a spus Daniel Pancu, la podcastul „Vreau să știu”.

Principala problemă a noii generații

Daniel Pancu este de părere că principalul motiv pentru care fotbaliștii români nu mai sunt la fel de valoroși îl constitue faptul că nu se mai antrenează la fel de mult ca în trecut.

„Copiii din ziua de astăzi au ghete de ultimă generație, echipamente frumoase, nu mai sunt obligați să joace pe bitumul ăla care ne rupea nouă picioarele. Dar copiii nu mai au numărul de ore, de 10.000 de ore de antrenament până ajung la seniori.

Cred că ăștia de azi nu depășesc 6.000 de ore. Noi cred că ajungeam la 18 ani să avem 15.000 de ore. E bine că jucătorii de astăzi intră la 10-12 ani în problemă de tactică deja, pe teren mare, și evoluează, mai ales că au și telefoanele pe care văd multe lucruri, așezare, mișcările marilor sportivi.

Noi nu aveam asta, dar aveam orele jucate, știam să dăm cu piciorul, cu latul, cu capul. Noi știam inclusiv să cădem, de exemplu. Chiar și în ligile inferioare era concurență, era selecție”, a mai spus Pancu.