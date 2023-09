Dinamo a fost condusă încă din prima repriză după ce Costin Amzăr a comis un penalty, transformat de kosovarul Albion Rrahmani în minutul 35.

În partea a doua a urmat ”asediul” la poarta ”roș-albilor”. Răzvan Oaidă a dus scorul la 2-0 după ce a reluat excelent cu capul o minge centrată din corner de Petrila.

Cele mai tari imagini din Rapid - Dinamo 4-0

Același Petrila a dus scorul la 3-0 cinci minute mai târziu, iar Rrahmani a reușit ”dubla” în minutul 82, stabilind scorul final: Rapid - Dinamo 4-0.

Din tribune nu au lipsit acționarii Rapidului, Victor Angelescu și Dan Șucu, dar și Marius Șumudică, aflat în premieră pe noul stadion din Giulești. Vă prezentăm o colecție impresionantă de imagini surprinse de fotoreporterul PRO TV Gabriel Chirea.

„Un meci frumos, am câștigat, bine că am luat cele trei puncte, mă bucur pentru băieți și îi felicit, au făcut un meci foarte bun, dar dificil în prima repriză. Am întâlnit o echipă care era foarte agresivă, nu ne-au lăsat să jucăm în prima repriză, am marcat din penalty, apoi în a doua repriză s-au liniștit lucrurile.

Am avut ocazii mari, puteam să mai dăm goluri. Benzile au împins jocul bine și în zona centrală, când am recuperat mingea am adus-o bine în zona careului. Acolo s-a rupt, când a scos Funsho penalty, a fost unul dintre cei mai buni jucători. Echipa joacă bine. Nu mă așteptam la această agresivitate de la ei, au arătat că e o echipă cu ambiție, s-au întors în Liga 1, e Dinamo”, a spus Cristiano Bergodi, după meci.

În urma acestui rezultat, Rapid a urcat pe locul doi în Superligă, cu 14 puncte, la egalitate cu Universitatea Craiova, care are un meci în minus, dar și cu cel mai bun atac, cu 18 goluri marcate în opt partide.

De partea cealaltă, Dinamo a coborât pe locul zece, cu opt puncte după opt partide și cu a doua cea mai slabă apărare după opt runde, cu 15 goluri încasate.

După pauza competițională pentru meciurile echipelor naționale, Rapid se va deplasa la Galați pentru meciul cu Oțelul, în timp ce Dinamo va juca pe teren propriu cu FCU Craiova.